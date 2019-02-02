Son Dakika Haberleri: Emıtt'te Kırşehir Standına Ödül

Emıtt'te Kırşehir Standına Ödül

48 dakika önce

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen EMITT fuarında Kırşehir standı ödül aldı.

Emıtt'te Kırşehir Standına Ödül, System.String[]
Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen EMITT fuarında Kırşehir standı ödül aldı. EMITT Fuarında Kırşehir'e "Destinasyonlar Dalında En Etkin Tanıtım" ödülü verildi.

Kırşehir'i tanıtan belgesellerin gösterildiği, Kırşehirle özdeşleşmiş yerel ürünlerin ve el sanatlarının tanıtımının yapıldığı, Kırşehir türkülerinin seslendirildiği, misafirlere yöresel ürünlerin ikram edildiği, Onyx hediyelik eşya, Kaman Cevizi mamullerinin satışının yapıldığı ve Kırşehir'in tarihi ve kültürel değerlerinin de tanıtıldığı standı EMITT yetkilileri tarafından 'Destinasyonlar Dalında En Etkin Tanıtım Standı' ödülüne layık görüldü.

Her yıl 60'ın üzerinde ülkeyi buluşturan dünyanın en büyük 5. turizm fuarı olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında (EMITT) Kırşehir'in en iyi şekilde tanıtılması için açılan standın ödüle layık görülmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali İbrahim Akın, "Belediyemiz ile birlikte hazırladığımız Kırşehir standı fuar boyunca Kırşehirli hemşerilerimiz ve vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi görüyor. Standın hazırlanıp ödüle layık görülmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kırşehir Valiliği ve Kırşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa açılan stantta Kırşehir'in tarihi, kültürel ve termal turizmde kazandığı ivmeye yer verilirken, stand ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi topluyor. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:00 Kaynak: İHA

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