Emıtt'te KKTC'ye Yoğun İlgi

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen "Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı"nda (EMITT) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yoğun ilgi görüyor.

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen "Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı"nda (EMITT) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yoğun ilgi görüyor. Fuara katılan KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turizm alanında büyük yatırımların yapıldığını belirterek, KKTC'nin turizmde dünya ile yarışır pozisyonda olduğunu kaydetti.



Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren ve dünyanın dört büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere 23. kez kapılarını açtı. Bu yıl 94 ülkeden bin 100 ana firma katılımcının ağırlandığı fuarda KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turizmin KKTC için vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Adamız doğal güzellikleri, 10 bin yıllık tarihi geçmişi, kültürü, sunduğu alternatif turizm ürünleri, altın kumlu sahilleri ile dünyaya kıymetli bir turizm destinasyonu sunuyor. Amacımız çeşitlendirdiğimiz turizm ürünlerimiz ile yıl boyu ülkemize nitelikli turistler çekmek. Bu amaçla gerekli adımları atıyoruz" dedi.



Fuarda KKTC standına gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını dile getiren Ataoğlu, "Uluslararası fuarlar bizim için önemli. EMITT dünyanın en büyük fuarlarından biri. KKTC olarak burada yerimizi aldık. Bu yıl farklı bir konsept sunuyoruz. KKTC'deki Girne Kalesi'ni yansıttık. Kalenin içerisindeki batık gemiyi birebir ölçüleriyle buraya getirdik. Hedefimiz batık gemi gibi paha biçilmez ve dünyada tek olan tarihi değerlerimize dikkat çekerek turistlerin ilgisini ülkemize çekmek. Geçtiğimiz yıllarda almış olduğumuz en iyi stant ödülünü bu yıl da alacağımız konusunda herhangi bir şüphem yok" ifadelerini kullandı.



Turizm alanında her gecen yıl ilerlemeler kaydedildiğini ifade eden Ataoğlu, "Her gecen yıl ülkemizi ziyaret edenlerin sayısı artıyor. Turizm geliri de aynı şekilde artıyor. 'Ben dünyayı gezdim' diyen birisi eğer Kuzey Kıbrıs'a gelmediyse bana göre dünyayı gezmiş sayılmaz. Herkesi güzel ülkemize bekliyoruz" şeklinde konuştu.



KKTC Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan: "Ülkemiz sağlık turizmi ürünleri ile dikkat çekiyor"



90 ülkeden katılımcı ve 60 binin üzerinde ziyaretçi ağırlama hedefiyle kapılarını açan EMİTT Fuarı'nın Kuzey Kıbrıs'ın turizm olanaklarının Türkiye ile dünyaya tanıtılması için çok büyük bir fırsat gösterdiğine işaret eden KKTC Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan ise, bugünün rekabetçi turizm pazarında turizmin gelişmesinin doğal ve kültürel kaynakların kalitesine ve turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesine bağlı olduğuna dikkat çekti. Sağlık turizminin günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkelerin önem verdiği bir pazar konumunda olduğunu ifade eden Savaşan, stratejik ürün konumlanmasında sağlıkla ilgili ürün ve hizmetlerini çeşitlendiren, uluslararası sağlık turistlerini çekmeye çalışan ve her geçen yıl dünyada sayısı artan yeni ülkeler gibi bu pazardan pay almak için çalıştıklarını söyledi. Sağlığını geliştirmek, sağlığını korumak veya geri kazanmak amacıyla sağlık hizmeti almak ve bunun yanı sıra, tatil unsurlarını da sağlık hizmeti alım sürecinde kullanmak isteyen sağlık turistlerine Kuzey Kıbrıs'ın prestijli üniversite hastaneleri ile özel hastanelerinde en uygun koşullarda bekleme süresi olmaksızın, son teknoloji ve en yüksek konforu birleştirerek medical hizmetler sunduklarını anlatan Savaşan, ayrıca kaliteli otellerde de medical wellness uygulamaları ile farklılık gösterdiklerine vurgu yaptı. İleri yaştaki turistlere yönelik olarak da Kuzey Kıbrıs'ta ileri aktif yaşam tatil seçenekleri geliştirdiklerini ifade eden Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs'ın engelsiz turizm destinasyonu haline gelebilmesi için Turizm ve Çevre Bakanlığının olumlu adımlar attığını kaydetti. - İSTANBUL

