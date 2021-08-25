Üye Girişi
EMKO'nun yeni yatırım rotası klima üretimi olacak - Son Dakika

EMKO'nun yeni yatırım rotası klima üretimi olacak

25.08.2021 18:52
EMKO'nun yeni yatırım rotası klima üretimi olacak, System.String[]

Zonguldak'ta 1993 yılında üretime başlayan EMKO panel radyatör fabrikası 2016 yılından bu tarafa kombi üretimi yapıyor ve ürettiği ürünleri dünyanın 65 ülkesine ihraç ediyor.

Zonguldak'ta 1993 yılında üretime başlayan EMKO panel radyatör fabrikası 2016 yılından bu tarafa kombi üretimi yapıyor ve ürettiği ürünleri dünyanın 65 ülkesine ihraç ediyor.

EMKO, yurt içinde de 81 ilde servis yapılanmalarına devam ediyor. Bu kapsamda servis buluşmaları, fabrika gezisi ve eğitim toplantıları düzenleniyor. Yeni yatırım rotasının klima üretimi olduğundan bahseden Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Günay, "EMKO Kombi servisler toplantıları devam ediyor. Pandeminin etkilerinin tekrar artmaya başlaması ile birlikte bu gibi kalabalık organizasyonları bir müddet yapmayacağız. Her birimiz bu süreci daha dikkatli geçirerek sağlıklı yarınlarda buluşacağız. Çok çalışacağız ki istediğimiz yere ulaşalım. Müslümanlar dünyanın en çalışkan insanı olmalıdır. Dünyada krizler, pandemiler, doğal afetler her zaman olur. Sistemimizi kuracağız gemimizi yürüteceğiz. Hiç şikayet etmeyin. Şikayet etmek, memnuniyetsizlik hastalıktır. İşinizi çok iyi yapın hatta en iyi yapan siz olun. Helalinden kazanın helalinden harcayın. Hep güleryüzlü olun, bu dünya kimseye kalmamış ve kalmayacak. Isıtma sektörü insanlar yaşadığı müddetçe devam eder. Soğutma ise ekonomilerinin daha iyi olduğu yerlerde olur. Hükümetimiz, hastalığın yanında bütün sıkıntılarla, doğal afetlerle mücadele etti. Sosyal devlet anlayışı ile muhtaç insan bırakmadı. Normalleşmede dünyanın en iyi ülkeleri arasındayız. Türkiyede ekonomik kriz yok, siyasi kriz var. Yani stratejik önemi sebebi ile dış ülkeler rahat bırakmıyor. Her an bir sıkıntı çıkarmaya çalışıyorlar. Çok çalışıp güçlü olacağız. Barış ve huzur için savaşa hazır olacağız. Teknoloji üreteceğiz. Ülkemizin geleceği, yüksek teknolojideki payımız ile doğru orantılı olacaktır" dedi.

"En büyük lüksüm çalışanlarımla birlikte yemek yemek"

Yusuf Günay, 72 yaşında olmasına rağmen yatırım düşündüğünü ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

"Yaşım 72 ömrümün sonuna geldiğimi biliyorum ama yine yatırım düşünüyorum. Benim ülkeme hizmetim yatırım yapmak ve istihdam oluşturmak. Benden sonra bu bayrağı geriye kalanlar dalgalandırmaya devam edecek. Yaşım ilerlemiş hala klima diyorum. Lüks hiç bir yaşantım yok. Evim aracım lüks değil. En büyük lüksüm çalışanlarımızla birlikte yemek yemek. Zonguldaklıyım, Zonguldak'tan başka yere yatırım yapma niyetim yok. Kazandığım ne varsa yatırıma aktarıyorum, her fabrika yeni bir fabrikayı doğuruyor. Okullarımızdan daha kaliteli mezunlar bekliyoruz. İşletmelerimizde okul gibi eğitimler veriyoruz. 45 yıllık sanayiciyim, radyatör ve ısıtma işine 1992 senesi de piyasadaki açığı görerek girdim. O zamanlarda 9 ayda teslimat yapılıyordu. Bende Türkiyede bu yatırımı yaparak ülkeme hizmet etmek ve para kazanmak istedim." - ZONGULDAK

EMKO'nun yeni yatırım rotası klima üretimi olacak
EMKO'nun yeni yatırım rotası klima üretimi olacak
EMKO'nun yeni yatırım rotası klima üretimi olacak
EMKO'nun yeni yatırım rotası klima üretimi olacak

Zonguldak, Fabrika, Yatırım, Kombi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi EMKO'nun yeni yatırım rotası klima üretimi olacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sarı-kırmızılı takımda kadro dışı bırakılan Marcao'ya teklif yağıyor! Napoli ve Krasnador transfer için atağa geçti 18:55 Sarı-kırmızılı takımda kadro dışı bırakılan Marcao'ya teklif yağıyor! Napoli ve Krasnador transfer için atağa geçti Beşiktaş Başkanı Çebi: Gedson Fernandes için bir isteğimiz kalmadı, Umut Meraş ve Kaan Ayhan'a talip olduk 18:24 Beşiktaş Başkanı Çebi: Gedson Fernandes için bir isteğimiz kalmadı, Umut Meraş ve Kaan Ayhan'a talip olduk Sokağı dönmek isterken kamyonun altında kaldı! Feci kazada motosikletteki bir kişi yaşamını yitirdi 17:45 Sokağı dönmek isterken kamyonun altında kaldı! Feci kazada motosikletteki bir kişi yaşamını yitirdi
Bebeğine kavuşmak için gün sayan Ayça Erturan, koronavirüsün delta varyantına yakalandı 17:18 Bebeğine kavuşmak için gün sayan Ayça Erturan, koronavirüsün delta varyantına yakalandı Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız 17:05 Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız Trafikte sıkışan Ibrahimovic, festivale yetişmek için bir yabancının motosikletine bindi! O anlar büyük beğeni topladı 17:00 Trafikte sıkışan Ibrahimovic, festivale yetişmek için bir yabancının motosikletine bindi! O anlar büyük beğeni topladı
Şanlıurfa'da yoğun bakımda yatan hastaların hepsi aşısız 15:54 Şanlıurfa'da yoğun bakımda yatan hastaların hepsi aşısız İzmir'de yeni virüs tehdidi! Tabip Odası Başkanı açıkladı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı 15:24 İzmir'de yeni virüs tehdidi! Tabip Odası Başkanı açıkladı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı

Son Dakika Haberleri
19:05 Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, ittifak oluşturmak için tek şartını söyledi: Meclis'te grubumuzun olması lazım
18:55 Sarı-kırmızılı takımda kadro dışı bırakılan Marcao'ya teklif yağıyor! Napoli ve Krasnador transfer için atağa geçti
18:28 Selin vurduğu ilde akılalmaz olay! 20 yaşındaki sahte doktor, selzedeleri muayene edip ilaç yazdı
18:24 Beşiktaş Başkanı Çebi: Gedson Fernandes için bir isteğimiz kalmadı, Umut Meraş ve Kaan Ayhan'a talip olduk
17:47 Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz: Kuraklıkla ilgili Tarım Bakanı ile görüştüm, kızdım bağırdım
17:31 Son Dakika: Olimpiu Morutan, resmen Galatasaray'da! Bonservisi için 3.5 milyon euro bedel ödenecek
17:30 9 yaşındaki küçük çocuğa araç kullandıran babaya ceza kesildi! Savunması olaydan daha fena
17:16 Beşiktaş ve Gaziantep FK arasında geçen karşılaşması sırasında yere yığılan N'Sakala, futbol oynamaya devam edebilecek
17:09 TSK'ya gelecek olan "Derman" gün sayıyor! 70 tonluk tankı taşıyabiliyor
16:59 Trafikte sıkışan Ibrahimovic, festivale yetişmek için bir yabancının motosikletine bindi! O anlar büyük beğeni topladı
Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, ittifak oluşturmak için tek şartını söyledi: Meclis'te grubumuzun olması lazım Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, ittifak oluşturmak için tek şartını söyledi: Meclis'te grubumuzun olması lazım         
19:06
Selin vurduğu ilde akılalmaz olay! 20 yaşındaki sahte doktor, selzedeleri muayene edip ilaç yazdı Selin vurduğu ilde akılalmaz olay! 20 yaşındaki sahte doktor, selzedeleri muayene edip ilaç yazdı         
18:29
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz: Kuraklıkla ilgili Tarım Bakanı ile görüştüm, kızdım bağırdım Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz: Kuraklıkla ilgili Tarım Bakanı ile görüştüm, kızdım bağırdım         
17:47
Son Dakika: Olimpiu Morutan, resmen Galatasaray'da! Bonservisi için 3.5 milyon euro bedel ödenecek Son Dakika: Olimpiu Morutan, resmen Galatasaray'da! Bonservisi için 3.5 milyon euro bedel ödenecek         
17:32
TSK'ya gelecek olan TSK'ya gelecek olan "Derman" gün sayıyor! 70 tonluk tankı taşıyabiliyor         
17:09
Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar         
17:02
Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak         
16:14
Keşan Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesti! Aldığı bahşişle vatandaşa çay ısmarladı Keşan Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesti! Aldığı bahşişle vatandaşa çay ısmarladı         
15:45
Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Marcao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Marcao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı         
15:18
AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi         
15:02
30 liralık ayakkabı hayatı zehir etti! Ayağından parça alıp inceleyecekler 30 liralık ayakkabı hayatı zehir etti! Ayağından parça alıp inceleyecekler         
14:51
Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar         
14:44
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz         
14:40
Demet Özdemir dans videosu ile beğeni topladı Demet Özdemir dans videosu ile beğeni topladı         
13:37
Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi         
12:31
Canlı yayında yaptığı Canlı yayında yaptığı "Kürt" çıkışıyla konuşulan Didem Arslan'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor         
11:47
Fire Flux Esports koçu Salih Onaran'ın eşi hayatını kaybetti Fire Flux Esports koçu Salih Onaran'ın eşi hayatını kaybetti         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2021 19:15:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: EMKO'nun yeni yatırım rotası klima üretimi olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement