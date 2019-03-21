Son Dakika Haberleri: Emlak Bank hizmete girdi

Emlak Bank hizmete girdi

1 saat önce

Ülkenin altıncı ve en genç katılım bankası Türkiye Emlak Katılım Bankası hizmete başladı.

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Ülkenin altıncı ve en genç katılım bankası Türkiye Emlak Katılım Bankası hizmete başladı. Bankanın, yıl sonuna kadar 7 bölgede 15 şubeye ulaşması hedefleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:31 

Ekonomi
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