Emlak Bank hizmete girdi
1 saat önce
Ülkenin altıncı ve en genç katılım bankası Türkiye Emlak Katılım Bankası hizmete başladı.
Ülkenin altıncı ve en genç katılım bankası Türkiye
Emlak Katılım Bankası hizmete başladı. Bankanın, yıl sonuna kadar 7 bölgede 15 şubeye ulaşması hedefleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:31
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