Emlak Bank ihraçlara hazırlanıyor

Emlak Katılım Bankası bu yıl 1 milyar TL sukuk ile 2-3 milyar TL sermaye piyasası aracı ihraç edecek.

Emlak Katılım Bankası bu yıl 1 milyar TL sukuk ile 2-3 milyar TL sermaye piyasası aracı ihraç edecek.

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