Son Dakika Haberleri: Emlak Bank ihraçlara hazırlanıyor

Emlak Bank ihraçlara hazırlanıyor

38 dakika önce

Emlak Katılım Bankası bu yıl 1 milyar TL sukuk ile 2-3 milyar TL sermaye piyasası aracı ihraç edecek.

Emlak Bank ihraçlara hazırlanıyor, System.String[]
Emlak Katılım Bankası bu yıl 1 milyar TL sukuk ile 2-3 milyar TL sermaye piyasası aracı ihraç edecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:02 

Ekonomi
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