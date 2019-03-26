Emlak Bank ihraçlara hazırlanıyor
38 dakika önce
Emlak Katılım Bankası bu yıl 1 milyar TL sukuk ile 2-3 milyar TL sermaye piyasası aracı ihraç edecek.
Emlak Katılım Bankası bu yıl 1 milyar TL sukuk ile 2-3 milyar TL sermaye piyasası aracı ihraç edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:02
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