"Emlak Bankası sektör için önemli bir hamle"
1 saat önce
KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Elmas, "Emlak Bankası, sektörün kredilendirilmesi için önemli bir hamle oldu.
KONUTDER ve Sur
Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Elmas
, "Emlak Bankası, sektörün kredilendirilmesi için önemli bir hamle oldu." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:50
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