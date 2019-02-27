Son Dakika Haberleri: "Emlak Bankası sektör için önemli bir hamle"

"Emlak Bankası sektör için önemli bir hamle"

1 saat önce

KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Elmas, "Emlak Bankası, sektörün kredilendirilmesi için önemli bir hamle oldu.

KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Elmas, "Emlak Bankası, sektörün kredilendirilmesi için önemli bir hamle oldu." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:50 

Sur, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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