Emlak Bankası, Sektörün Kredilendirilmesi İçin Önemli Bir Hamle"
2 saat önce
Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Emlak Bankası, sektörün kredilendirilmesi için önemli bir hamle oldu.
Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur
Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas
, "Emlak Bankası, sektörün kredilendirilmesi için önemli bir hamle oldu." ifadesini kullandı.
Elmas, Türkiye
Emlak Katılım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, KONUTDER olarak Emlak Bankası'nın yeniden faaliyete geçmesini çok önemsediklerini belirterek, bu önemli adım için hükümete teşekkür etti.
Sektörün dinamiklerini bilen bir ihtisas bankasının olması gerektiğini düşündüklerini anımsatan Elmas, "Tek bir alanda uzman bir bankanın olması sektörün dinamiklerinin daha kolay anlaşılmasını sağlayacaktır. Uzman kadro sektörel gelişmeleri daha iyi değerlendirme imkanına sahip olacaktır. Ayrıca katılım bankası olarak da faaliyet göstermesini çok doğru buluyoruz. Devam eden projelerin ve sektörümüzün finansman temininde önemli rol oynamasını bekliyoruz. Emlak Bankası sektörün kredilendirilmesi için önemli bir hamle oldu." ifadelerini kullandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:26 Kaynak: AA
Türkiye Emlak Katılım Bankası Geri Dönüyor
Türk Ekonomi Bankası Konut Kredisi Faiz Oranını Düşürdü
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, EYT'liler İçin Hazırladığı Aile Sigortası Projesini Açıkladı
YSK, Son Kararı Verdi! Burhanettin Kocamaz, DP'den de Aday Olamayacak