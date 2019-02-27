Son Dakika Haberleri: Emlak Bankası, Sektörün Kredilendirilmesi İçin Önemli Bir Hamle"

Emlak Bankası, Sektörün Kredilendirilmesi İçin Önemli Bir Hamle"

2 saat önce

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Emlak Bankası, sektörün kredilendirilmesi için önemli bir hamle oldu.

Emlak Bankası, Sektörün Kredilendirilmesi İçin Önemli Bir Hamle
Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Emlak Bankası, sektörün kredilendirilmesi için önemli bir hamle oldu." ifadesini kullandı.

Elmas, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, KONUTDER olarak Emlak Bankası'nın yeniden faaliyete geçmesini çok önemsediklerini belirterek, bu önemli adım için hükümete teşekkür etti.

Sektörün dinamiklerini bilen bir ihtisas bankasının olması gerektiğini düşündüklerini anımsatan Elmas, "Tek bir alanda uzman bir bankanın olması sektörün dinamiklerinin daha kolay anlaşılmasını sağlayacaktır. Uzman kadro sektörel gelişmeleri daha iyi değerlendirme imkanına sahip olacaktır. Ayrıca katılım bankası olarak da faaliyet göstermesini çok doğru buluyoruz. Devam eden projelerin ve sektörümüzün finansman temininde önemli rol oynamasını bekliyoruz. Emlak Bankası sektörün kredilendirilmesi için önemli bir hamle oldu." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:26 Kaynak: AA

Sur, Değerli Taş, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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