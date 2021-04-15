Emlak beyan değeri belgesi almak kolaylaştı - Son Dakika

Düzce Belediyesi, Tapu İl Müdürlüğü ile 'Elektronik Ortamda Emlak Beyan Değerinin Alınması" protokolü yaptı. Buna göre vatandaşlar tapu harcına esas olan emlak beyanı belgesine elektronik ortamda ulaşabilecek.

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Tapu Müdürü Gülsen Sağlam ile makamında bir araya geldi. Ziyarette, Düzce Belediyesi ve Tapu Müdürlüğü arasında belediye tarafından düzenlenen "Emlak Beyan Değeri" belgesinin güvenli elektronik ortamda alınmasını sağlaması konusu değerlendirilerek protokol imzalandı. Vatandaşların işlem yükünü hafifletmek adına yeni bir protokole imza attıklarını dile getiren Başkan Faruk Özlü, bu protokolle tapu işlemleri için istenen emlak beyanı belgesine elektronik ortamda ulaşılabileceğini söyledi.

Vatandaşımızın iş yükü hafifliyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Vatandaşlarımız alım satım işlerinde tapu işlemlerini yaptırırken ilgili taşınmazın tapu harcına esas olmak üzere belediyemizden emlak beyan değerlerini almaları gerekiyordu. İmzaladığımız bu protokolle birlikte belediyemiz ve tapu müdürlüğü birimleri arasındaki işlem yoğunluğunu azaltmayı, süreçleri kısaltıp verimliliği artırarak sürekli kılmayı hedefledik. Vatandaşlarımızın memnuniyeti de bizim olmazsa olmazlarımızdandır. Hayırlı olsun" dedi.

Başkan Özlü'ye teşekkür etti

Tapu harcına esas olan emlak beyanı belgesinin elektronik ortamda verilebilmesi için Düzce Belediyesi ile protokol yaptıklarını ifade eden Düzce Tapu Müdürü Gülsen Sağlam, bu protokolle vatandaşların iş yükünü büyük ölçüde hafifleteceklerini kaydetti. Gülsen Sağlam, protokolle kendilerine destek olan Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye teşekkür etti. - DÜZCE