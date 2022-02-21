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"Emlak danışmanı sayısı son 10 yılda yaklaşık 3 kat arttı" - Son Dakika

"Emlak danışmanı sayısı son 10 yılda yaklaşık 3 kat arttı"

21.02.2022 12:15
"Emlak danışmanı sayısı son 10 yılda yaklaşık 3 kat arttı"

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Gayrimenkul sektöründe ücretli çalışan sayısı son bir yılda yüzde 11,4 arttı.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Gayrimenkul sektöründe ücretli çalışan sayısı son bir yılda yüzde 11,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 90 bin 630 kişi iken, 2021 yılı Aralık ayında 100 bin 965 oldu" dedi.

Gayrimenkul sektöründe ücretli çalışan sayısı son bir yılda yüzde 11,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 90 bin 630 kişi iken, 2021 yılı Aralık ayında 100 bin 965 oldu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "TÜİK ücretli çalışan istatistiklerine göre gayrimenkul sektöründe ücretli çalışan sayısı 100 bini geçti. Taşınmaz ticareti yetki belgesi alan emlak işletmesi sayısı da 36 bin seviyesine yaklaştı. Geçen yıla göre yetki belgeli emlak işletmesi sayısı yaklaşık yüzde 60 artmış oldu. Danışman sayısı son 10 yılda yaklaşık 3 kat arttı" diye konuştu.

"EN ÇOK YETKİ BELGESİ İSTANBUL'DA"

Son dönemde illere göre yetki belgesi alan işletme sayıları hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, "TTBS üzerinden yapılan başvurular ve sorgulamalarda yetki belgesi alan işletme sayısı sözleşmeli işletmeler hariç 36 bin seviyesine ulaştı. Şimdiye kadar en çok yetki belgesi alınan şehir 8 bin 107 ile İstanbul olurken, Ankara'da 3 bin 744, İzmir'de ise 3 bin 299, Antalya'da 2 bin 43, Bursa'da bin 807, Muğla'da bin 476, Kocaeli'de bin 210, Tekirdağ'da bin 70 taşınmaz ticareti yetki belgesi verildi" dedi.

"DÜZENLEMELER BEKLENİYOR"

Taşınmaz ticareti hakkında yönetmelikte bazı düzenlemeler beklendiğini de ifade eden Özelmacıklı, "Sektör temsilcilerinden istenen görüşler sonrasında Bakanlıktan bir düzenlene bekleniyor. Bu aşamada deneyim, denetim, eğitim belgelerinin yüklenmesi gibi konularda Ticaret Bakanlığının kararı bekleniyor. Hatta geçen yıl sonuna kadar eğitim belgelerinin yüklenmemesi durumda emlak işletmelerinin yetki belgesi bile iptal edilecekti. Umarız ki biran önce karar alınır" ifadelerini kullandı.

"SEVİYE 4 VE SEVİYE 5 AYRIMINA DİKKAT EDİLMELİ"

Taşınmaz Ticareti yönetmeliğine göre muafiyetler dışında Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması gerektiğini de ifade eden Özelmacıklı, "Sorumlu emlak danışmanlarının Seviye 5, emlak danışmanlarının ise seviye 4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekiyor. Şimdiye kadar çok yoğun olarak Seviye 5 Sorumlu Emlak Danışmanı belgesi alınmış olsa da 31 Mart 2021 tarihinden sonra ilk defa belge alacak olan emlak danışmanlarının, seviye 4 emlak danışmanı belgesi almaları gerekiyor. Bu ayrıma dikkat edilmeli" dedi.

(İHA)

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Gayrimenkul, İstanbul, Aralık, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Emlak danışmanı sayısı son 10 yılda yaklaşık 3 kat arttı' - Son Dakika


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