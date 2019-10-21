Son Dakika Haberleri: Emlak dolandırıcıları adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Emlak dolandırıcıları adliyeye sevk edildi

Emlak dolandırıcıları adliyeye sevk edildi

59 dakika önce

- Emlak dolandırıcıları adliyeye sevk edildiİSTANBUL - Beylikdüzü ve Esenyurt'ta kurdukları emlak ofislerinde vatandaşları ev satma bahanesiyle dolandıran şebeke üyeleri emniyette işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Emlak dolandırıcıları adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Beylikdüzü ve Esenyurt'ta kurdukları emlak ofislerinde vatandaşları ev satma bahanesiyle dolandıran şebeke üyeleri emniyette işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Beylikdüzü ve Esenyurt'ta kurdukları emlak ofislerinde vatandaşları ev satma bahanesiyle dolandıran şebekeye geçtiğimiz günler operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 9'i kadın 35 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin 120'den fazla vatandaşı 150 milyon TL'nin üzerinde zarara uğrattığı tespit edilmişti. Emniyette işlemleri biten 9 kadın 35 kişi Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Emlak dolandırıcıları adliyeye sevk edildi

Beylikdüzü, Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:21 Kaynak: İHA
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