Son Dakika Haberleri: Emlak dolandırıcılarına operasyon: 30 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Emlak dolandırıcılarına operasyon: 30 gözaltı

Emlak dolandırıcılarına operasyon: 30 gözaltı

51 dakika önce

İstanbul polisi, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta kurdukları emlak ofislerinde vatandaşları ev satma bahanesiyle dolandıran şebekeyi çökertti.

Emlak dolandırıcılarına operasyon: 30 gözaltı, System.String[]

İstanbul polisi, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta kurdukları emlak ofislerinde vatandaşları ev satma bahanesiyle dolandıran şebekeyi çökertti. Operasyonda 8'i kadın 30 kişi gözaltına alındı. 120'den fazla vatandaşı dolandırdığı tespit edilen şebekenin yaklaşık 150 milyon TL vurgun yaptığı tahmin ediliyor.


Özellikle emlak alışverişinin yoğun olduğu Beylikdüzü ve Esenyurt'ta dolandırıcılık şikayetlerinin artmasıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Dolandırıcılık şebekesinin çevrede kurduğu ofislerle vatandaşları tuzağına düşürdüğünü belirleyen polis, yaklaşık 5 aylık takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonda 8'i kadın 30 kişi gözaltına alındı.


Zanlıların inşaat firması görünümünde ofis açtıkları, vatandaşları daire satma vaadiyle dolandırdıkları tespit edildi. Şebekenin bu yöntemle 120'nin üzerinde vatandaşı dolandırdığı ve 150 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirlendi. - İSTANBUL

Beylikdüzü, Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:51 Kaynak: İHA
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