Son Dakika Haberleri: Emlak dolandırıcılığı operasyonu: Şüpheliler adliyeye getirildi
Son Dakika Güncel Emlak dolandırıcılığı operasyonu: Şüpheliler adliyeye getirildi

Emlak dolandırıcılığı operasyonu: Şüpheliler adliyeye getirildi

54 dakika önce

Beylikdüzü ve Esenyurt'ta vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, Büyükçekmece Adliyesi'ne getirildi.

Emlak dolandırıcılığı operasyonu: Şüpheliler adliyeye getirildi, System.String[]
Beylikdüzü ve Esenyurt'ta vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, Büyükçekmece Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin yakınları ve dolandırıldığı iddia edilen mağdurlar da adliye önünde bekliyor.

Emlak ofislerinde emlak satma bahanesiyle, 120 kişiden yaklaşık 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilen şebeke, geçtiğimiz hafta polisin yaptığı operasyonla yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında, toplamda 9'u kadın 35 kişi, bugün emniyetteki ifadelerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerin, savcılık tarafından ifadesi alındığı öğrenildi. Adliye önünde, şüphelilerin yakınlarının ve dolandırıldığı iddia edilen mağdurların beklediği görüldü. Adliye önünde güvenliği sağlamak için çok sayıda Çevik Kuvvet Ekipleri de bekliyor.


- İstanbul
Beylikdüzü, Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:30 Kaynak: DHA
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