Emlak dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi (1)
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BEYLİKDÜZÜ ve Esenyurt bölgelerinde emlak alışverişi sırasında vatandaşı dolandıran çeteye yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:09 Kaynak: DHA
BEYLİKDÜZÜ ve Esenyurt
bölgelerinde emlak alışverişi sırasında vatandaşı dolandıran çeteye yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sahte emlak ofisi açarak ev ya da arsa almak isteyen kişileri dolandırdıkları iddiasıyla geçen hafta yapılan operasyonda 8'i kadın 30 şüpheli gözaltına alınmıştı.
- İstanbul
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