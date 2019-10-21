Son Dakika Haberleri: Emlak dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi (1)
Son Dakika Güncel Emlak dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi (1)

Emlak dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi (1)

35 dakika önce

BEYLİKDÜZÜ ve Esenyurt bölgelerinde emlak alışverişi sırasında vatandaşı dolandıran çeteye yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emlak dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi (1), System.String[]
BEYLİKDÜZÜ ve Esenyurt bölgelerinde emlak alışverişi sırasında vatandaşı dolandıran çeteye yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sahte emlak ofisi açarak ev ya da arsa almak isteyen kişileri dolandırdıkları iddiasıyla geçen hafta yapılan operasyonda 8'i kadın 30 şüpheli gözaltına alınmıştı.


- İstanbul
Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:09 Kaynak: DHA
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