Emlak dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi
2 saat önce
BEYLİKDÜZÜ ve Esenyurt bölgelerinde emlak alışverişi sırasında vatandaşı dolandıran çeteye yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:37 Kaynak: DHA
BEYLİKDÜZÜ ve Esenyurt bölgelerinde emlak alışverişi sırasında vatandaşı dolandıran çeteye yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kurdukları emlak ofislerinde emlak satma bahanesiyle 120 kişiden yaklaşık 150 milyon lira dolandırdığı öne sürülen şebeke geçtiğimiz hafta yapılan operasyonla çökertilmişti. 6 ilçede yapılan eş zamanlı operasyonda 30 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 5 kişi daha gözaltına alınırken, toplamda 9'u kadın 35 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
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