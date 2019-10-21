Son Dakika Haberleri: EMLAK DOLANDIRICILIĞI OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son Dakika Güncel EMLAK DOLANDIRICILIĞI OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

EMLAK DOLANDIRICILIĞI OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

2 saat önce

Beylikdüzü ve Esenyurt bölgelerinde emlak alışverişi sırasında vatandaşı dolandıran çeteye yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EMLAK DOLANDIRICILIĞI OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, System.String[]

Beylikdüzü ve Esenyurt bölgelerinde emlak alışverişi sırasında vatandaşı dolandıran çeteye yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kurdukları emlak ofislerinde emlak satma bahanesiyle 120 kişiden yaklaşık 150 milyon lira dolandırdığı öne sürülen şebeke geçtiğimiz hafta yapılan operasyonla çökertilmişti. 6 ilçede yapılan eş zamanlı operasyonda 30 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 5 kişi daha gözaltına alınırken, toplamda 9'u kadın 35 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin polis araçlarına bindirilmeleri


- İstanbul
Beylikdüzü, Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:37 Kaynak: DHA
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