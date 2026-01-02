Emlak Esnafı Oda Başkan Adayı Şahin Gültekin, Çatalca'da Emlakçılarla Buluştu - Son Dakika
Emlak

Emlak Esnafı Oda Başkan Adayı Şahin Gültekin, Çatalca'da Emlakçılarla Buluştu

02.01.2026 18:25
İstanbul Emlakçılar Esnafı Odası Başkan Adayı Şahin Gültekin, Çatalca'daki emlak esnaflarıyla bir kahvaltı programında bir araya geldi. Gültekin, emlak esnafının değerinin yükseleceğini ve kendi yönetimleri ile birlikte emlakçıların saygın olacağını belirtti. Ayrıca, emlakçıların çoğunun mesleğini gizlemekten rahatsız olduğunu ve bunun nedeninin, oda yönetiminin basiretsizliği olduğunu ifade etti.

İstanbul Emlakçılar Esnafı Odası Başkan Adayı Şahin Gültekin Çatalca'da ki emlak esnaflarıyla kahvaltı programında buluştu.

'EMLAK ESNAFI DAHA ÇOK DEĞER KAZANACAK'

Çatalcada yapılan programda konuşan Şahin Gültekin emlak esnafının değerinin olmadığını ve bizim yönetimimizle beraber tıpkı bir mali müşavir yada avukat gibi artık emlakçılar her yerde saygın olacaklar emlakçı esnafımızı çok kısa bir süre içerisinde bu değerine kavuşturacağız, bunun için de tüm esnaflarımızdan istirhamımız şu ki 10 Ocak'ta yapılacak olan seçimde kendilerinden şahsıma ve yönetimime destek vermelerini bekliyoruz dedi.

'ÇOĞU EMLAKCIYIM DEMEKTEN UTANIYOR'

Çoğu meslektaşımız emlakçıyım demekten imtina ediyor bunun en büyük nedeni kırk yıllık geçmişi olan odanın mesleğimize hiç bir katkısı olmamasındandır 5362 adlı yasa bizlerin aslında çok büyük bir kurum olduğunu büyük ve çok takdir edilmesi gereken bir meslek olduğunu söylüyor ama ne hikmetse bugüne kadar basiretsiz bir oda yönetimi anlayışından dolayı esnaflarımızın itibarı yerlerdedir. Bu durumdan benim gibi tüm esnaflarımızda olumsuz etkilenmektedir.

'BAROLAR GİBİ ÇİPLİ KİMLİĞİMİZ OLACAK'

Nasıl barolar avukatlara çipli kimlik veriyorsa bizim yönetimimizde de esnaflarımızı cipli kimlik tahsis edeceğiz ve bu kimliklerle tapu yapıldığı esnada bir bilir kişi bir avukat gibi alış ve satışta imza esnasında orada bulunabilecektir bunu mutlaka sağlayacağız hiç bir tapu müdürü yada şeyi orada emlakçı esnafımızı satış esnasında dışarı çıkaramayacaktır ve esnafın hakkını sonuna kadar biz savunacağız bunu emlakçı esnafımız bilsin ve müsterih olsun.

'ESNAFIMIZI 10 OCAK'TA DEĞİŞİM İÇİN YENİKAPIYA BEKLİYORUZ'

İstanbul Emlak Esnafı Odası Başkan Adayı Şahin Gültekin sözlerini 'eğer esnaflarımız daha adil, daha şeffaf ve daha içinde kendilerini hissettikleri bir yönetim anlayışı istiyorlarsa 10 Ocak'ta mutlaka Yenikapı da ki seçime gelmeliler bu geliş onlar için ve mesleğimizin geleceği için çok değerli ve elzem' diye sözlerini noktaladı.

İş Dünyası, Yerel, Emlak, Son Dakika

