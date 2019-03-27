Son Dakika Haberleri: Emlak Fuarı Mıpım, Tesla Şirketinin Geleceği ve Forbes Dünya Milyarderler Listesi

Emlak Fuarı Mıpım, Tesla Şirketinin Geleceği ve Forbes Dünya Milyarderler Listesi

1 saat önce

Cannes şehri her sene uluslararası yatırım ve gayrimenkul fuarı MIPIM'e ev sahipliği yapıyor.

Cannes şehri her sene uluslararası yatırım ve gayrimenkul fuarı MIPIM'e ev sahipliği yapıyor. ABD merkezli elektrikli araba üreticisi Tesla, mağazalarını kapatma kararından vazgeçerek, araba fiyatlarını yüzde 3 artıracağını duyurdu. Forbes, Dünya Milyarderleri Listesi'ni açıkladı…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:31 Kaynak: Youtube

Forbes, Nicola Tesla, Genel
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