Emlak, İlan ve Reklam Vergisinde son ödeme 30 Kasım

Yüreğir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü M. Ramazan Uyanık, Emlak, İlan Reklam Vergisi'nin son ödeme tarihinin 30 Kasım olduğunu hatırlatarak, vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için ödemelerini yapmasını istedi.



Uyanık, Yüreğir Belediyesi Emlak Servisinde vatandaşların vergilerini rahatlıkla ödemeleri için uygun ortamların hazırlandığını belirterek, "Vatandaşlarımız sıra beklemeden kendilerine yapılan çay, meyve suyu ikramları eşliğinde vergilerini ödeyebileceklerdir. Borçlarını ve idari para cezalarını zamanında ödemeyen vergi mükellefleri ve vatandaşlarımıza, ödenmeyen vergilerin tahsili için 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır" dedi.



Vergilerini ödemek isteyen vatandaşların Yüreğir Belediyesi içindeki vezneler, gezici tahsilat aracı, eski Yüreğir Kaymakamlık binası önündeki vezne ve Yüreğir Belediyesi resmi web sitesi üzerinden borçlarını ödeyebileceklerini belirten Ramazan Uyanık, "Vergilerini zamanında ödeyen vatandaşlarımız kanuni sorumluluklarını da yerine getireceklerdir" diye konuştu. - ADANA