Emlak işletmelerine ek süre - Son Dakika
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Emlak işletmelerine ek süre

7 saat önce

Taşınmaz ticaretiyle iştigal eden emlak işletmelerinin faaliyetlerine devam edebilmeleri için almaları gereken yetki belgesi süresi 31 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Emlak işletmelerine ek süre, System.String[]

Taşınmaz ticaretiyle iştigal eden emlak işletmelerinin faaliyetlerine devam edebilmeleri için almaları gereken yetki belgesi süresi 31 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatıldı.


Taşınmaz ticaretiyle iştigal eden emlak işletmelerinin faaliyetlerine devam edebilmeleri için almaları gereken yetki belgesi süresi 31 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatıldı. Konunun Resmi Gazete'de yayınlaması ardından Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, değerlendirmelerde bulundu.


Mustafa Hakan Özelmacıklı konu hakkında şöyle konuştu: "6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik 05/06/2018 tarihli ve 30442 Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Yönetmelik ile taşınmaz ticaretinin güvenilir ve sistemli bir şekilde yapılmasına yönelik emlak işletmelerine yetki belgesi alma zorunluluğu getirilmişti. Bugünkü karar ile emlak işletmelerine yetki belgesi almaları hususunda 31 Ağustos 2020 tarihine kadar ek süre verilmiş oldu".


"Uzatmayı bekliyorduk"


Bu konuda zaten bir uzatma beklediklerini dile getiren Özelmacıklı, "Son dönemde Ticaret İl Müdürlüklerimiz, Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden yapılan başvurulara yetişilemedi. Ayrıca işletmelerde meslek odasına kayıtlı olunması, muafiyetler dışında mesleki yeterlilik belgesine sahip olunması gibi hususlarda gecikmeler yaşandı. 11 Aralık 2019 tarihli ve 30975 Resmi Gazetede yayımlanan karar ile bu süre 31 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmış oldu" dedi.


"Yönetmelik mutlaka revize edilmeli"


18 aydır yönetmelikte yapılması gereken revizeleri dile getirdiklerini de belirten Özelmacıklı, "Yönetmeliğin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve değişiklik ihtiyaçları için yapılması gereken düzenlemeler hala yapılmadı. Özel öğretim kurumları tarafından verilen belgelerin kabulü, adli kaydın sınırlarının düzenlenmesi, ilan portalların durumu, vergi levhalı emlak danışmanlarının takibi ve alt yetki belgesi, sözleşmelerde ihtiyaç duyulan revizeler, cezaların caydırıcı olması, denetim yetkilerinin genişletilmesi, tapu ve belediye entegrasyon ihtiyaçları gibi birçok konuda yönetmeliğimiz yetersiz. Umarız en kısa sürede yönetmeliğe ilişkin revizeler yayınlanır" şeklinde konuştu.


"Başvurular TTBS üzerinden alınıyor"


Özelmacıklı sözlerini şöyle sonlandırdı: "Yetki belgesi başvuruları 5 Ağustos 2018 tarihinden bu yana Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) üzerinden yapılıyor. Başvurusu sonrasında işletmenin yönetmelikte aranan şartları taşıyıp taşımadığı, başvuru tarihinden itibaren yedi gün içinde Ticaret il müdürlüğü tarafından bir tutanakla yerinde tespit ediliyor. Belge taşınmaz ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüğü tarafından yine TTBS üzerinden veriliyor". - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:49 Kaynak: İHA
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