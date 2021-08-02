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"Emlak işletmelerinin ruhsat şartları ertelendi" - Son Dakika

"Emlak işletmelerinin ruhsat şartları ertelendi"

02.08.2021 13:03

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmeler için işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik şartları bir yıl ertelendi" dedi.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmeler için işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik şartları bir yıl ertelendi" dedi.

Taşınmaz ticareti yapılan iş yerlerinde aranacak niteliklere ilişkin düzenleme 30 Temmuz tarihinde 31553 karar numarası ile resmi gazetede yayımlandı. Düzenlemeye göre, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında yapılan düzenleme ile emlak işletmeleri için şartlar 31 Temmuz 2022 tarihine kadar ertelenmiş oldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Taşınmaz ticareti hakkında yönetmeliğin ilk düzenlemesinde yetki belgesi alınabilmesi için işletmelerde aranan şartlar belirtilmiş ve bunların Ticaret İl Müdürlükleri tarafından kontrol edilmesi düzenlenmişti. Daha sonra revize edilen yönetmeliğe göre ruhsat şartlarının artık yetkili idarelere devir edilmişti. Yapılan düzenleme sonrasında 31 Temmuz 2021'de biten süre 1 yıl uzatılmış oldu" dedi.

"İşletme ikamet amacıyla kullanılamaz"

Taşınmaz ticareti hakkında yönetmeliğin bazı maddelerinin iş yerlerindeki şartlar konusunda bağlayıcı olduğuna dikkat çeken Özelmacıklı, "Yönetmeliğimizin 14. Maddesinde yer alan Taşınmazticaretinde uyulacak ilke ve kurallar bölümünde emlak işletmelerinin taşınmaz ticaretiyle iştigal ettikleri iş yerini ikamet amacıyla kullanamayacaklar ve bu iş yerinde başka bir ticari faaliyette bulunamayacakları ayrıca belirtilmiştir. Bu nedenle ruhsat yönetmeliğin uzatılmasını bu kapsamda değerlendirmemek gerekir" şeklinde konuştu.

Ruhsat yönetmeliğin getireceği düzenlemeler

İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik kapsamında, taşınmaz ticareti yapılacak iş yerlerinde aranacak olan şartlara ilişkin bilgiler de paylaşan Özelmacıklı, "Öncelikle faaliyet alanının, ilgili mevzuat uyarınca bağımsız bölüm niteliğine sahip olması isteniyor. Ayrıca emlak işletmesinin faaliyet alanın, en az yirmi metrekare olması hatta birden fazla tacir veya esnaf ve sanatkarın faaliyet gösterdiği bir iş yeri ise, faaliyet alanın her bir tacir veya esnaf ve sanatkar için beş metrekare artırılması isteniyor. Gene emlak işletmesinin içinde idari büro ve kabul yeri ile dosyalama işleminin fiziksel olarak yapılması durumunda arşiv bölümü bulundurulması şartlar arasında yer alıyor. Yönetmeliğimizde yer aldığı gibi taşınmazın ikamet amacıyla kullanılmaması ve o iş yerinde taşınmaz ticaretinden başka ticari faaliyette bulunulmaması gerekiyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Emlak işletmelerinin ruhsat şartları ertelendi

Ticaret, Esnaf, Altın, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Emlak işletmelerinin ruhsat şartları ertelendi' - Son Dakika Ekonomi


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