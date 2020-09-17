Emlak Katılım, 24. şubesini Gebze'de hizmete sundu

Emlak Katılım'ın 24. şubesi Gebze'de hizmet vermeye başladı.

Emlak Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım, açılışını yaptığı yeni şubeleriyle hizmet ağını genişletmeye devam ediyor.

Faaliyetlerini hızlandıran Emlak Katılım, şube sayısı hedeflerini büyüttü. 24. şubesini Gebze'de açan Emlak Katılım, 2020 yılı sonuna kadar 50 şubeye ulaşmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, Türkiye'nin güçlü ekonomik konumuna güvendiklerini belirterek, "Bu güven ışığında ülkemizin dört bir yanında şubeleşme çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. 2020 yılı için planladığımız 40 şube hedefini yukarı yönlü revize ettik ve yeni şube hedefimizi 50 olarak belirledik. Bugün 24. şubemizi Gebze'de açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Öncelikli olarak konumu itibarıyla önemli olan noktalarda yer almayı hedeflediklerini ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Şubeleşme çalışmalarımızla Türkiye'nin güçlü ekonomisine ve istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz. Zengin bir tarihi geçmişe sahip olan Gebze, ekonomisi tarım, hayvancılık ve sanayiye dayalı hızla gelişen ve büyüyen bir ilçemizdir. Aynı zamanda Kocaeli endüstrisinin büyük bölümü ile Türkiye sanayisinin yüzde 15'ini barındırmaktadır. Bu bağlamda Gebze şubemizin ülkemize, İzmit ve Gebze bölgesine hayırlı olmasını diliyorum."

Bayraktar, şube ağını genişletmeye devam ederken dijital kanallarını da geliştirmeyi sürdürdüklerini belirterek, "Yaşadığımız pandemi sürecinin etkilerini de dikkate alarak bu süreçte müşterilerimize uzaktan, şubeye gelmeden hesap açabilecekleri; Emlak Katılım e-şube'yi hizmete sunduk. e-şube sayesinde müşterilerimiz şubeye gitmeden tamamen dijital kanal üzerinden hesap açabilecek ve ihtiyaç duydukları bankacılık hizmetlerine ellerinin altında ulaşabilecekler. Ayrıca son dönemde önemi daha da artan dijital bankacılık alanında müşteri memnuniyeti ve bağlılığını sağlayacak ürünler özelinde çalışmalarımız devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Verilen bilgiye göre, Emlak Katılım; Merkez (Ataşehir), Fatih, İkitelli, Ümraniye, Erenköy, Laleli, Sultanbeyli, Bağcılar, Pendik, Gebze, Ankara, Ankara (Ostim), Bursa, İzmir, İzmit, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Samsun, Kayseri, Rize, Adana, Konya ve Konya Büsan şubeleriyle hizmet vermeye devam ediyor.