Emlak Katılım'a uluslararası "Best Sukuk Arranger" ödülü - Son Dakika
Üye Girişi
Advertorial Haberler

Emlak Katılım'a uluslararası "Best Sukuk Arranger" ödülü

Emlak Katılım\'a uluslararası "Best Sukuk Arranger" ödülü

İngiltere'nin önde gelen finans yayınlarından International Finance dergisinin düzenlediği 'International Finance Awards 2023' ödülleri sahiplerini buldu. Emlak Katılım, aracılığını üstlendiği inovatif ve başarılı sukuk ihraçları kapsamında "Best Sukuk Arranger" ödülüne layık görüldü.

17.12.2023 10:50  Güncelleme: 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emlak Katılım, aracı kurum kullanmaksızın yetkili yatırım kuruluşu vasfıyla bu zamana kadar, fon kullanıcısı olduğu sukuk ihraçlarındaki başarısını ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Sektörün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak üzere Türkiye ve dünyada örnekleri olmayan yeni sukuk (kira sertifikası) modellerini ülkemizde hayata geçiren Emlak Katılım, International Finance'in düzenlediği International Finance Awards 2023'te sektör bazında yılın sukuk ihraçlarına aracılık eden en iyi kurum ödülüne layık görüldü. Banka, bu ödülü aracılığını üstlendiği inovatif ve başarılı sukuk ihraç modelleri ile kazanmayı başardı.

Emlak Katılım, gerçekleştirdiği sukuk ihraçlarının yanı sıra katılım esaslı sermaye piyasalarındaki bilgi ve tecrübelerini çeşitli sektörlerdeki kurumsal firmalara aktarmaya devam etmekte; tarım, geri dönüşüm, gayrimenkul, otomotiv, gıda vb. birçok sektörde faaliyet gösteren kurumsal firmaların faizsiz finans prensiplerine uygun sukuk ihraçlarına da aracılık etmektedir.

KUTU

Emlak Katılım'ın gerçekleştirdiği ilkler

- 25 Haziran 2020; Türkiye'nin ilk getirisi katılma havuzuna referanslı sukuk ihracı

- 19 Mart 2021; Türkiye'nin ilk özel fon havuzu üzerinden ortaklığa ve risk paylaşımına dayalı sukuk ihracı

- 10 Kasım 2021; Türkiye'nin ilk yeşil sukuk ihracı

- 24 Aralık 2021; Türkiye'nin ilk eser sözleşmesine dayalı sukuk ihracına aracılık

- 14 Eylül 2022; Geri dönüşüm sektörünün ilk yeşil sukuk ihracına aracılık

Advertorial Haberler, Son Dakika

Son Dakika Advertorial Haberler Emlak Katılım'a uluslararası 'Best Sukuk Arranger' ödülü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:01 FATF, Türkiye’yi gri listeden çıkardı Artık yatırımların önü açık FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkardı! Artık yatırımların önü açık
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
10:15 İran yeni Cumhurbaşkanını seçiyor 4 adaylı yarışta bir favori var İran yeni Cumhurbaşkanını seçiyor! 4 adaylı yarışta bir favori var
10:09 3 yaşındaki çocuğa “yanlışlıkla“ 2 buçuk yıl kemoterapi uyguladılar 3 yaşındaki çocuğa "yanlışlıkla" 2 buçuk yıl kemoterapi uyguladılar
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
11:58 Transfere kesin gözüyle bakılıyordu Dursun Özbek’ten çok konuşulacak Batshuayi çıkışı Transfere kesin gözüyle bakılıyordu! Dursun Özbek'ten çok konuşulacak Batshuayi çıkışı
11:55 Oscar ödüllü oyuncu Adrien Brody, film çekmek için İstanbul’a geliyor Oscar ödüllü oyuncu Adrien Brody, film çekmek için İstanbul'a geliyor
11:33 Rafa Silva’dan rekor imza Sahaya çıkmadan tarihe geçti Rafa Silva'dan rekor imza! Sahaya çıkmadan tarihe geçti
11:18 Çocuk parkında dehşete düşüren olay Kanlar içinde yatan şahsı görenler telefona sarıldı Çocuk parkında dehşete düşüren olay! Kanlar içinde yatan şahsı görenler telefona sarıldı
10:55 Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu
10:50 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 12:20:32. #1.11#
SON DAKİKA: Emlak Katılım'a uluslararası "Best Sukuk Arranger" ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement