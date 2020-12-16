Emlak Katılım, Adana Küçüksaat şubesini hizmete açtı - Son Dakika

Emlak Katılım, Adana Küçüksaat şubesini hizmete açtı

16.12.2020 12:41
Emlak Katılım, Adana Küçüksaat şubesini hizmete açtı, System.String[]

Türkiye'nin dört bir yanında şubeleşme çalışmalarını sürdüren Emlak Katılım, Adana'da ikinci şubesini hizmete açtı.

Türkiye'nin dört bir yanında şubeleşme çalışmalarını sürdüren Emlak Katılım, Adana'da ikinci şubesini hizmete açtı.

Emlak Katılım açıklamasına göre, yeni şubesini Adana Küçüksaat'te hizmete sunan Emlak Katılım, gerek şube ağı gerekse Emlak Katılım "e-şube" ile müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetlerini ulaştırmayı hedefliyor. Yeni şubesiyle 46 noktaya ulaşan Emlak Katılım, 2020 sonuna kadar 50 şubeye ulaşmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, şubelerinin Türkiye'nin dört bir yanına gördükleri hizmet noktaları olmakla birlikte, yerel ekonomiye ve istihdama katkı sağlayan birer araç niteliğinde olduğunu belirtti.

Şube ağını genişletmeyi gelecek yıllarda da sürdüreceklerini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Adana'da ikinci şubemizi açmaktan dolayı çok mutluyuz. Burada müşterilerimizin farklılaşan finansal ihtiyaçlarına katılım bankacılığı ilkeleriyle ürettiğimiz hizmetlerle yanıt vermeyi hedefliyoruz. Adana, Türkiye'nin en büyük metropollerinden biri olup ülkenin önde gelen ticaret ve kültür merkezlerinden birisidir. Türkiye'de en üst sıralarda yer alan 500 sanayi firmasının 11'ine ev sahipliği yapan Adana'nın ekonomisine, iş adamlarına, güzel insanlarına katkı sağlamak ve desteklemek için, Adana'nın ve ülkemizin büyüyen ekonomisinde yol arkadaşı olmak için hizmetindeyiz. Bu sayede yerel ekonomiye de katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Adana Küçüksaat şubemizin bölge halkına ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

28-31 Aralık'ta altın toplama günleri yapılacak

Emlak Katılım; Merkez (Ataşehir), Fatih, İkitelli, Ümraniye, Erenköy, Laleli, Sultanbeyli, Bağcılar, Pendik, Altunizade, Beykent, Güneşli, İmes, Merter, Üsküdar, Avcılar, Metrokent, Maslak, Maltepe, Kavacık, Beşyüzevler (Gaziosmanpaşa), Esenyurt, Gebze, Ankara, Ankara (Ostim), Sincan, Aksaray, Batman, Bursa, Bursa Yıldırım, Diyarbakır, İzmir, İzmit, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Mersin, Samsun, Kayseri, Rize, Adana, Adana Küçüksaat, Konya, Konya Büsan, Antalya ve Sivas şubeleriyle hizmet vermeye devam ediyor.

Türkiye Emlak Katılım Bankası, farklılaşan müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetlerini genişletmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Emlak Katılım olarak yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılması hem tasarruf sahiplerinin hem de Türkiye'nin kazanması amacıyla altın toplama günlerini başlattı. 28-31 Aralık'ta Adana Şubesi'nde altın toplama günlerini yapacak olan banka, bu bağlamda bireysel ve kurumsal müşterilerinin tasarruflarını değerlendirmelerine yardımcı olmayı ve finansal ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefliyor.

Aynı zamanda gayrimenkul devir işlemlerinin sorunsuz gerçekleşmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile yaptığı protokolle Tapu Güvenilir Hesap uygulamasını hayata geçiren Emlak Katılım, gayrimenkul alım satım işlemlerini güvence altına almayı hedefliyor. Uygulama kapsamında alıcı ve satıcı taraflar için Emlak Katılım bünyesinde hesaplar açılıyor ve devir işlemi tamamlanana kadar müşterilerinin birikimi güvence altına alınıyor.

Türkiye, yerel, Emlak, Adana, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Emlak Katılım, Adana Küçüksaat şubesini hizmete açtı - Son Dakika Ekonomi


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