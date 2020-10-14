Emlak Katılım Aksaray'da ilk şubesini açtı - Son Dakika

Emlak Katılım Aksaray'da ilk şubesini açtı

14.10.2020 09:39
Emlak Katılım Aksaray'da ilk şubesini açtı, System.String[]

Emlak Katılım, hizmetlerini Türkiye'nin her noktasına ulaştırmak üzere şube yatırımlarını sürdüren Emlak Katılım'ın yeni durağı Aksaray oldu.

Emlak Katılım, hizmetlerini Türkiye'nin her noktasına ulaştırmak üzere şube yatırımlarını sürdüren Emlak Katılım'ın yeni durağı Aksaray oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım şubeleşme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Emlak Katılım, hayata geçirdiği hizmet noktalarıyla yerel ekonomiye ve istihdama destek olmayı hedefliyor.

Müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını odağına alarak hizmetlerini geliştiren Emlak Katılım, dijital kanallar üzerinden sunduğu enstrümanları genişletirken şube yatırımlarında da hız kesmiyor.

Türkiye'nin farklı noktalarında şubelerini hayata geçirmeye devam eden Emlak Katılım, 33. şubesini Aksaray'da açtı.

Yıl sonuna kadar ülke çapında 50 şubeye ulaşmayı hedefleyen Emlak Katılım, nüfusunun yüzde 70'i tarım ve hayvancılıktan geçim sağlayan Aksaray'da, müşterilerinin finansal taleplerine en doğru şekilde yanıt verecek ürünlerini sunmaya başladı.

Emlak Katılım; Merkez (Ataşehir), Fatih, İkitelli, Ümraniye, Erenköy, Laleli, Sultanbeyli, Bağcılar, Pendik, Altunizade, Beykent, Güneşli, İmes, Merter, Üsküdar, Gebze, Ankara, Ankara (Ostim), Aksaray, Bursa, Bursa Yıldırım, İzmir, İzmit, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Samsun, Kayseri, Rize, Adana, Konya, Konya Büsan ve Antalya şubeleriyle hizmet vermeye devam ediyor.

"Türkiye'nin gücüne ve ekonomisine inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, Türkiye'nin gücüne, güçlü ekonomik konumuna inandıklarını belirtti.

Bayraktar, bu inançla Türkiye'nin dört bir yanında şubeleşme çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizim için elzem olan noktalarda yer almayı hedefliyoruz. Bu bağlamda bizim için kritik olan şehirlerimizden Aksaray'da 33. hizmet noktamızı devreye aldık. Yeni şubemizin Aksaray'a ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Katılım finans sistemine katkıda bulunmak, ekonomimize desteğimiz artırmak ve daha fazla katma değer oluşturmak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şube ağımızı genişletmeyi önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz. Bu kapsamda yaptığımız yatırımlarla sadece şube açmıyoruz; yerel ekonomiye ve istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Emlak Katılım şube ağını genişletirken dijitalleşen dünyanın gereksinimlerine uygun olarak hareket ediyor. Özellikle pandemi süreci ile dijital bankacılık araçları ön plana çıktı. Emlak Katılım olarak bu konuda süregelen çalışmalarımızda istediğimiz noktaya geldik ve Emlak Katılım e-şube'yi hizmete sunduk. Emlak Katılım e-şube sayesinde müşterilerimiz tamamen dijital kanal üzerinden hesap açabiliyorken bizim de kendileriyle teknolojinin imkanlarını kullanarak daha fazla iletişim kurmamıza yardımcı oluyor. Müşterilerimizin ihtiyaç duydukları bankacılık hizmetlerine kolaylıkla ulaşabildikleri e-şubemizle ülkemizin istisnasız her köşesini kapsamayı ve müşterilerimize hizmet vermeyi hedefliyoruz."

Türkiye, Aksaray, yerel, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Emlak Katılım Aksaray'da ilk şubesini açtı - Son Dakika Ekonomi

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