Son Dakika Haberleri: Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Aksu, İso'ya Konuk Olacak

Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Aksu, İso'ya Konuk Olacak

33 dakika önce

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ Genel Müdürü Deniz Aksu, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 27 Mart'taki meclis toplantısına katılacak.

Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Aksu, İso'ya Konuk Olacak, System.String[]
Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ Genel Müdürü Deniz Aksu, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 27 Mart'taki meclis toplantısına katılacak.

İSO'nun açıklamasına göre, İSO'nun Odakule düzenlenecek meclis toplantısı, "Sanayinin Sürdürülebilir Büyümesinde İnşaat Sektörünün Rolü ve Gelecek Vizyonu" ana gündemi ile gerçekleştirilecek.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın açılış konuşmasını yapacağı toplantıya katılacak Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Aksu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:33 Kaynak: AA

İstanbul Sanayi Odası, Aksu, Ekonomi
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