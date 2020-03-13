Emlak Katılım Bankası Kayseri'de şube açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emlak Katılım Bankası Kayseri'de şube açtı - Son Dakika

Emlak Katılım Bankası Kayseri'de şube açtı

6 saat önce

Türkiye Emlak Katılım Bankasının Kayseri şubesi törenle açıldı.

Emlak Katılım Bankası Kayseri'de şube açtı, System.String[]

Türkiye Emlak Katılım Bankasının Kayseri şubesi törenle açıldı.

Genel Müdür Nevzat Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, Anadolu'nun kadim ticaret merkezi Kayseri'de, yeni şube açılışı gerçekleştirmekten mutlu olduklarını söyledi.

Her şubeyle hizmet ağını daha da genişlettiklerini belirten Bayraktar, bugüne kadar 12 şube açılışı gerçekleştirdiklerini, yıl sonuna kadar 40 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bayraktar, katılım finans sisteminin dengeli bir ekonomik model kurulması ve sosyoekonomik hedeflere ulaşılmasını desteklemede önemli yere sahip olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Biz de yeni ürün ve hizmetlerimizle katılım bankacılığının toplam bankacılık sektöründen aldığı payın yükselmesi için canla başla çalışıyoruz. Emlak Katılım olarak birinci yılımızı doldurduk. İlk faaliyet yılı itibariyle aktif büyüklükte 9 milyar, kullandırılan fonlarda ise 5 milyar liralık hacme ulaştık. Ülkemizin gücüne güveniyoruz. Esnafımıza, KOBİ'lerimize, iş adamlarımıza ve potansiyellerine güveniyoruz. Birlik olduğumuzda ortaya çıkan başarılı projelerin geleceğe yönelik yapabileceklerimizin de bir göstergesi olduğuna inanıyoruz."

Törene, Vali Yardımcısı Nail Anlar, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan katıldı.

Türkiye, Kayseri, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti

Son Dakika Haberleri
18:58 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'taki ziraat odası başkanlarını kabul etti
18:58 Öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri EBA üzerinden yapılacak
18:53 'Servisçiler'den mağdur olmamak için İçişleri Bakanlığı'ndan talep
18:53 GAZİOSMANPAŞA ADLİYESİ'NDEN BİR POLİS MEMURU VE ŞÜPHELİ KAÇIRILDI
18:53 Sağlık Bakanı Koca: "Hastanelerde mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyecek"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 19:02:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Emlak Katılım Bankası Kayseri'de şube açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]