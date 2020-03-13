Emlak Katılım Bankası Kayseri'de şube açtı - Son Dakika

Türkiye Emlak Katılım Bankasının Kayseri şubesi törenle açıldı.

Genel Müdür Nevzat Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, Anadolu'nun kadim ticaret merkezi Kayseri'de, yeni şube açılışı gerçekleştirmekten mutlu olduklarını söyledi.

Her şubeyle hizmet ağını daha da genişlettiklerini belirten Bayraktar, bugüne kadar 12 şube açılışı gerçekleştirdiklerini, yıl sonuna kadar 40 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bayraktar, katılım finans sisteminin dengeli bir ekonomik model kurulması ve sosyoekonomik hedeflere ulaşılmasını desteklemede önemli yere sahip olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Biz de yeni ürün ve hizmetlerimizle katılım bankacılığının toplam bankacılık sektöründen aldığı payın yükselmesi için canla başla çalışıyoruz. Emlak Katılım olarak birinci yılımızı doldurduk. İlk faaliyet yılı itibariyle aktif büyüklükte 9 milyar, kullandırılan fonlarda ise 5 milyar liralık hacme ulaştık. Ülkemizin gücüne güveniyoruz. Esnafımıza, KOBİ'lerimize, iş adamlarımıza ve potansiyellerine güveniyoruz. Birlik olduğumuzda ortaya çıkan başarılı projelerin geleceğe yönelik yapabileceklerimizin de bir göstergesi olduğuna inanıyoruz."

Törene, Vali Yardımcısı Nail Anlar, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan katıldı.