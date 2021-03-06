Emlak Katılım Bankası kentsel dönüşüm için yeni finansman modelleri geliştirdi - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Emlak Katılım Bankası AŞ'nin kentsel dönüşüm için tüm alanları kapsayan güçlendirme, yerinde dönüşüm ve alansal dönüşüm olmak üzere 3 ana finansman modeli geliştirdiğini bildirdi.

Kurum, yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüm seferberliğinin "Afetlere Hazır Türkiye" vizyonu doğrultusunda 81 il ve 922 ilçede tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Türkiye'de yaklaşık 6,7 milyon bağımsız bölümün depreme karşı dayanıksız olduğuna ve bunların 1,5 milyonunun da acil olarak dönüşmesi gerektiğine dikkati çeken Kurum, bu gerçek çerçevesinde yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm ilkeleriyle devam edilen kentsel dönüşüm seferberliğinde hedefin her yıl 300 bin konutu dönüştürmek olduğunu vurguladı.

Kurum, 2012'de başlayan kentsel dönüşüm seferberliğinde 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamlayarak sağlıklı ve güvenli konutları vatandaşlara teslim ettiklerini açıkladı. Bu süreçte kentsel dönüşümün kolaylaştırılması için birçok düzenlemenin hayata geçirildiğini anımsatan Kurum, yapı kayıt belgesi alınan yapıların güçlendirilmesinin önünü açtıklarını aktardı.

Konutlarını riskli yapı statüsünde dönüştüren vatandaşlar için mevcut yapılarının 1,5 katına kadar yapacakları inşaat taahhüt işlerinde KDV oranını yüzde 18'den yüzde 1'e indirdiklerini belirten Kurum, binasını dönüştürecek hak sahibi her bir vatandaşın bankalardan kullanacağı krediyi de 125 bin liradan 200 bin liraya ve 5 daireye kadar toplam kredi tutarını 625 bin liradan 1 milyon liraya yükselttiklerini, bina güçlendirme kredisini ise 50 bin liradan 80 bin liraya çıkardıklarını anlattı.

Kurum, 2019'da inşaat ve gayrimenkul sektörü başta olmak üzere finans sektörüne kazandırılan Türkiye Emlak Katılım Bankasının da kentsel dönüşüm ve finansmanı konusunda piyasalara güven veren bir destek olacağını, yeni bir soluk getireceğini bildirdi.

-"Güçlendirme, yerinde dönüşüm ve alansal dönüşüm"

Emlak Katılım Bankası ile kentsel dönüşüme yeni bir basamak daha eklendiğini ve bu çerçevede kentsel dönüşüm için finansman modelleri geliştirildiğini aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Emlak Katılım Bankamız ile kentsel dönüşüm için tüm tarafları kapsayan 3 ana finansman çözümü geliştirdik. Güçlendirme, yerinde dönüşüm ve alansal dönüşüm. Bu 3 ana finansman modeline göre, ilk önce vatandaşlarımız ile müteahhit firma arasında sözleşme imzalanacak, güçlendirme veya yapım için ruhsat başvurusu yapılacak. Sonraki süreçte Emlak Katılım Bankamız, müteahhit ile inşaatın teknik verilerini ve vatandaş müteahhit arasında imzalanan sözleşmeyi değerlendirecek ve uygun olan projeler için de Bankamız ile müteahhit arasında iş bitirme protokolü imzalanacak."

"Bir garantör rolü olacak"

Vatandaşların bankadan kullandığı finansmanların, iş bitirme garantisi anlaşması kapsamında inşaatın ilerleme seviyesine göre müteahhit firmaya aktarılacağına işaret eden Kurum, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Emlak Katılım Bankamızın, geliştirdiği yeni finansman modelleriyle hem güçlendirmede hem yerinde dönüşümde hem de alansal dönüşümde vatandaşlar ile müteahhit firmalar arasındaki imzalanacak sözleşmelerin içerisinde bir garantör rolü olacak. Bir taraftan vatandaşlarımıza kentsel dönüşümde maliyetlerini azaltıcı finansman yardımları yapılırken diğer taraftan kentsel dönüşüm kredileri de kontrollü kullandırılacağı için işin tamamlanması da garanti altına alınmış olacak. Vatandaşımız oturduğu binanın kentsel dönüşümü sürecini başından sonuna kadar güven içerisinde, mağduriyet yaşamadan gerçekleştirebilecek."

Kurum, banka aracılığıyla güçlendirme ve konut kredileri için azami 120 ay vade ile 400 baz puanlık, işyerleri için de azami 84 ay vade ile 300 baz puanlık kar payı desteğinin de vatandaşlara sunulacağını vurguladı.

"Taraflar arasındaki güveni artırıyoruz"

Kurum, geliştirilen finansman çözümlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Süreci hem vatandaş ve hem de müteahhit firma için tasarlıyor ve yönetiyoruz. Taraflar arasındaki güveni artırıyoruz. Standart bir yaklaşım getiriyoruz. Sorumlulukları alarak riskleri en aza indiriyoruz. Sunduğumuz bu finansman çözümleri hem piyasayı canlandıracak, yeni yatırımcıların piyasaya girişini kolaylaştıracak hem de vatandaşlarımızın ve özel sektörün hak ve menfaatlerini koruyacak. Böylelikle, kısa zamanda afetlere hazır bir Türkiye'yi elbirliğiyle inşa edeceğiz."