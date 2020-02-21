Emlak Katılım'dan İzmir atılımı

Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın İzmir, Konak şubesi törenle açıldı.

Türkiye Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, şubenin açılışı nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, katılım finans sisteminin dengeli bir ekonomik model kurulması, sosyal ve ekonomik hedeflere ulaşılabilmesi için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 2023 vizyonu kapsamında katılım bankacılığının toplam bankacılık sisteminden aldığı payın yüzde 15'e yükseltilmesi hedefi bulunduğunu hatırlatan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Türkiye'de bugün 57 banka faaliyet göstermektedir. Emlak Katılım'la katılım bankalarının sayısı 6'ya, katılım bankacılığının sektördeki payı ise yüzde 6,3'e yükselmiştir. Yüzde 15 hedefine ulaşmak için açılacak her bir şubenin önemli bir yeri olduğuna inanıyoruz. İzmir şubemizle 12 şubede hizmet vermeye devam ediyoruz. Yıl sonuna kadar 40 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz."

Bayraktar, Türkiye'nin gücüne inandıklarını belirterek, "Birlik olduğumuzda ortaya çıkan projelerin geleceğe yönelik yapabileceklerimizin de bir göstergesi olduğuna inanıyoruz." dedi.