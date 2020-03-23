Emlak Katılım'dan ödemelere erteleme imkanı

Emlak Katılım, koronavirüs nedeniyle devreye soktuğu yeni destek paketi kapsamında, bireysel ve kurumsal müşterilerine 31 Mart'a kadar yapılması gereken taksit, kar payı ve anapara ödemelerinde erteleme olanağı sunacak.



Emlak Katılım açıklamasına göre, banka, koronavirüs dolayısıyla paydaşları için hazırladığı önlem ve destek paketini devreye soktu.

Banka, bu kapsamda bireysel ve kurumsal müşterilerine, 31 Mart'a kadar yapılması gereken taksit, kar payı ve anapara ödemelerinde erteleme imkanı sunuyor.

Emlak Katılım, söz konusu erteleme kapsamında müşterilerin koşullarına uygun vadeli yapılandırma sağlayacak.

Ödemesiz dönemi 6 aya kadar sağlayan banka, bu süreyi 12 aya kadar uzatabilecek.

Banka, ayrıca maaş müşterisi olan kurumsal müşterilerine, ihtiyaç duymaları halinde şubat sonundaki istihdamlarını korumaları koşuluyla 3 aylık çalışan maaş gideri kadar ek limit sağlayacak.

Emlak Katılım, finansman limiti olan müşterilerinin mevcut koşullar nedeniyle oluşabilecek işletme sermayesi ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi'ne yönelik ilave limit ihtiyaçlarını da karşılayacak.



Mobil ve internet şubesinden EFT ve havale işlemleri ücretsiz

Öte yandan Emlak Katılım, dijital kanallar aracılığıyla aldığı önlemleri de uygulamaya koydu.

Müşterilerini; mobil uygulama, internet şubesi, ATM'ler ve çağrı merkezi üzerinden işlem yapmaya yönlendiren Emlak Katılım, mobil ve internet şube üzerinden yapılan bütün EFT ve havale işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştiriyor.



Müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için ATM günlük para çekme limitini 6 bin TL'ye yükselten kurum, müşterilerine tüm kamu ATM'lerinin yanı sıra diğer banka ATM'lerinden de komisyonsuz para yatırma ve çekme olanağı sunuyor.

Ayrıca banka müşterileri, Emlak Katılım ATM'lerinden cep telefonu üzerinden QR kod uygulaması kullanarak işlem gerçekleştirilebiliyor.