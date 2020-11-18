Emlak Katılım Esenyurt şubesini hizmete açtı - Son Dakika

Emlak Katılım Esenyurt şubesini hizmete açtı

18.11.2020 10:37
Emlak Katılım Esenyurt şubesini hizmete açtı, System.String[]

Emlak Katılım, Esenyurt şubesi ile İstanbul'da 22, Türkiye genelinde ise 43 şubeye ulaştı.

Emlak Katılım, Esenyurt şubesi ile İstanbul'da 22, Türkiye genelinde ise 43 şubeye ulaştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanında hizmete açacağı şubeleriyle müşterilerinin bankacılık hizmetlerini karşılamayı ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen Emlak Katılım, İstanbul'da da şube ağını genişletmeyi sürdürüyor.

Şubeleşme anlamında adımlarını hızlandıran bankanın bu seferki durağı ise Esenyurt oldu. Böylece İstanbul'da 22., Türkiye genelinde ise 43. şubesini hizmete alan Emlak Katılım, yıl sonunda 50 şubeye ulaşmayı hedefliyor.

Şube açılışlarının yanı sıra son zamanlarda müşterilerinin farklılaşan finansal ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan Emlak Katılım, gayrimenkul devir işlemlerinin sorunsuz gerçekleşmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile protokol imzalayarak Tapu Güvenilir Hesap uygulamasını hayata geçirdi.

Banka, bir ilke imza atarak hizmete sunduğu bu uygulama ile gayrimenkul alım satım işlemlerini güvence altına almayı hedefliyor.

Uygulama kapsamında alıcı ve satıcı taraflar için Emlak Katılım bünyesinde hesaplar açılıyor ve devir işlemi tamamlanana kadar müşterilerin birikimi güvence altına alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, şube ağını genişleterek müşterilerine ihtiyaç duydukları bankacılık hizmetlerini sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Bayraktar, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin hemen hemen her noktasında şubelerimizle yer almayı istiyor, bu doğrultuda şubeleşme çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Doğru hamlelerle gerek bireysel gerekse kurumsal müşterilerimiz için yenilikçi çözümler sunuyoruz. Yeni projelerle birlikte sürdürdüğümüz şubeleşme çalışmaları yol haritamızda önemli bir yere sahip. Müşterilerimize bulundukları lokasyonlarda ulaşmayı amaçlamakla birlikte yaptığımız yatırımlarla da yerel ekonomiye ve istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu bağlamda İstanbul'da hizmete sunduğumuz Esenyurt şubemizin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Emlak Katılım'ın şube ağını genişletmesinin yanı sıra dijital kanallarını geliştirmek için de çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Bayraktar, "Bir dijital bankacılık hizmeti olan e-şube sayesinde müşterilerimiz, şubeye gitmeden tamamen dijital kanal üzerinden hesap açabiliyor ve ihtiyaç duydukları bankacılık hizmetlerine kolaylıkla ulaşabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Genişleyen şube ağı ve e-şubeyle ülkenin istisnasız her köşesini kapsamayı ve müşterilerine hizmet vermeyi amaçladıklarını belirten Bayraktar, dijital bankacılık alanında müşteri memnuniyeti ve bağlılığını sağlayacak ürünler özelinde çalışmalarının da devam ettiğini, bu kulvarda büyümeye odaklandıklarını kaydetti.

Bu arada Emlak Katılım halen, Merkez (Ataşehir), Fatih, İkitelli, Ümraniye, Erenköy, Laleli, Sultanbeyli, Bağcılar, Pendik, Altunizade, Beykent, Güneşli, İmes, Merter, Üsküdar, Avcılar, Metrokent, Maslak, Maltepe, Kavacık, Beşyüzevler (Gaziosmanpaşa), Esenyurt, Gebze, Ankara, Ankara (Ostim), Aksaray, Batman, Bursa, Bursa Yıldırım, Diyarbakır, İzmir, İzmit, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Mersin, Samsun, Kayseri, Rize, Adana, Konya, Konya Büsan ve Antalya şubeleriyle hizmet vermeye devam ediyor.

İstanbul, Esenyurt, Türkiye, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Emlak Katılım Esenyurt şubesini hizmete açtı - Son Dakika Ekonomi


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