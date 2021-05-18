Emlak Katılım, faizsiz finans konusunda danışmanlık hizmeti verecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), faizsiz sermaye piyasası ürünleri ve işleyişi konusunda danışmanlık hizmeti sağlaması için Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'ye izin verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), faizsiz sermaye piyasası ürünleri ve işleyişi konusunda danışmanlık hizmeti sağlaması için Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'ye izin verdi. BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'nin, faizsiz finans prensipleri çerçevesinde yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik üçüncü taraflara faizsiz sermaye piyasası ürünleri ve işleyişi konusunda danışmanlık hizmeti sağlamasına izin verildi. Söz konusu karar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca alındı.

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