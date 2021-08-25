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Emlak Katılım, hızla büyümeye devam ediyor - Son Dakika

Emlak Katılım, hızla büyümeye devam ediyor

25.08.2021 10:34
Emlak Katılım, hızla büyümeye devam ediyor, System.String[]

Emlak Katılım, istikrarlı büyüme rakamlarını 2021 yılı ikinci çeyreğinde de sürdürdü.

Emlak Katılım, istikrarlı büyüme rakamlarını 2021 yılı ikinci çeyreğinde de sürdürdü.

Emlak Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, salgının oluşturduğu negatif etkilere rağmen önemli bir büyüme gerçekleştiren Emlak Katılım, bu dönemde aldığı aksiyonlarla 2021 yılı ikinci çeyreğinde şubeleşme ve finansal yapısını güçlendirmeye devam etti.

Emlak Katılım 2021'in ilk 6 ayında 15 şube daha açarak toplamda 65 şube olurken, personel sayısını da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artırarak 1.022 kişiye ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, Türkiye'nin gücüne güç katmak için azimle çalışmaya ve finansal çözümler üretmeye devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir önceki yılın haziran ayı ile karşılaştırdığımız zaman bankamızın toplanan fonları yüzde 104 artış ile 18,2 milyar TL olurken, kullandırılan fon tutarımız ise yüzde 78 artış ile 14,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bankamız 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla 24,3 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşmıştır. İkinci çeyrek sonunda toplam gayrinakdi kredilerimiz de 4,5 milyar TL olurken, dönem karımız da bir önceki yıla göre yüzde 104 artış sağlayarak 19,6 milyon TL olmuştur. Bu süreçte aldığımız aksiyonlarla, istikrarlı şekilde büyümeye devam ederek gerek şubeleşme gerekse finansal yapı anlamında güçlendik."

Gayrimenkul sektörünü destekleyici projeler üretiyor

Gayrimenkul sektöründe piyasa yapıcı kurum olmak, kentsel dönüşüme yönelik finansal çözümler sunmak ve sektörün gelişimini desteklemek üzere ortaya koyduğu ürünlere her geçen gün yenilerini eklemeye devam eden Emlak Katılım, bu süreçte Türkiye Sigorta ile katılım sigortacılığı esaslarına uygun ürünlerin satışı için beş yıllık münhasırlık anlaşması kapsamında Bina Tamamlama Sigortası ürününü geliştirdi.

Hem inşaat firmalarını hem de konut sahibi olacakları korumaya yönelik geliştirilen bu ürün ile inşaatların tamamlanmamasından doğan mağduriyetlerin önlenmesi amaçlanırken, konut alıcılarının ödemeleri teminat altına alınıyor ve inşaat sektörüne güvenli ve sürdürülebilir büyüme güvencesi sağlanıyor.

Yatırım amacıyla konut sahibi olmak isteyen ya da tek başına konut alma imkanı olmayan tüketiciler için de bir konut finansman ürünü tasarlayan Emlak Katılım, Birlikte Konut Finansmanı ile müşterilerine satın alacakları yeni konutun finansmanını talep ettikleri tapu hissesi oranında ayrı ayrı kullandırarak konutu müşterek tapulu satın alabilmelerini sağlıyor.

Dijitalleşmeyi odağına alıyor

Emlak Katılım, gerek bireysel gerekse kurumsal müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak üzere dijitalleşmeyi odağına alarak yenilikçi çözümler üretmeye devam ederken, geçen yıl hizmete sunduğu CepPOS uygulamasını bu yıl IDC Finans Teknoloji ödülüyle taçlandırdı.

Şubeler kanalıyla pazar payını genişletmeyi sürdüren Emlak Katılım, dijital şube aracılığıyla şubelerinin olmadığı yerlerde bulunan veya şubeye gitmeden bankacılık hizmetlerinden yararlanmak isteyenlerin de kolaylıkla görüntülü görüşme ile müşteri olma süreçlerini tamamlayabiliyor.

Dijital dönüşümde KOBİ'lerin yanında olan Emlak Katılım, T-Soft iş birliğiyle de e-ticarete adım atarak işlerini büyütmek isteyen müşterilerinin avantajlı fiyat ve oranlarla dijital mağazacılık alanına girmelerine destek oluyor.

Farklılaşan müşteri ihtiyaçlarına yeni ürün ve hizmetlerle yanıt vermeye devam eden Emlak Katılım, Vadeli İhracat Finansmanı ürünü ile ihracatçı müşterilere de vadesi gelmeden alacaklarını temin edecekleri bir yapı oluştururken, Avalli İhracat Finansmanı ile işlem vadesini beklemeden firma limiti veya teminat gerektirmeden alacakların tahsil edilebileceği komisyonsuz finansman desteğini sunuyor.

Sürdürülebilir ve çevreye duyarlı projeleri destekliyor

Stratejik öncelikleri arasında yer alan çevre temalı projelerin desteklenmesi konusunda, yenilenebilir enerji alanında yapılan ortaklıklarla sağlanan finansal çözümleriyle yeşil yatırım projelerini destekleyerek, yeşil kira sertifikası ihracı ile fon kaynaklarına erişerek sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak adımlar atan Emlak Katılım, bu doğrultuda yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak isteyen müşterilerine, Smart Energy ile yaptığı leasing anlaşması sayesinde uygun kar oranlarıyla yüzde 100 leasing finansmanı imkanını sunuyor.

Emlak Katılım, Solar Çatı ile Çatı Güneş Enerjisi Santrali (Çatı GES) alanında yaptığı iş birliği çerçevesinde bireysel mesken çatı üstü güneş enerjisi sistemi kurulumuna yönelik finansman desteği de sağlıyor.

Yatırım, Türkiye, konut, Emlak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emlak Katılım, hızla büyümeye devam ediyor - Son Dakika


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