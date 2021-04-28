Emlak Katılım müşterileri, "EmlakFX" platformu ile buluşuyor

Farklılaşan müşteri ihtiyaçlarına yeni ürün ve hizmetlerle yanıt vermeyi hedefleyen Emlak Katılım, "EmlakFX" platformunu kullanıma sunuyor.

Emlak Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, müşterilerine avantajlı kurlarla döviz ve kıymetli maden alım-satım işlemleri gerçekleştirmeyi hedefleyen banka, yeni platformu EmlakFX ile 16 farklı döviz biriminde ve 3 farklı kıymetli maden biriminde işlemlere imkan veriyor.

Geliştirilen EmlakFX platformu, Emlak Katılım müşterilerine en avantajlı kurlar ile döviz alım-satım ve kıymetli maden alım-satım işlemlerini gerçekleştirilebilme imkanı sunuyor. EmlakFX platformu, yoğun ve yüksek hacimli döviz ve kıymetli maden alım-satım işlemleri gerçekleştiren kurumsal ve ticari müşterilere hitap ediyor. Platform altyapısı Emlak Katılım müşterilerinin cari hesaplarına ve işlem limitlerine entegre halde çalışıyor.

16 farklı para birimiyle çalışıyor

Platformda aynı gün valörlü işlemler ve forward valörlü (ileri vadeli) işlemler gerçekleştirebilen kullanıcılar, platform kanalıyla işlem talimatı (emir-order) verebiliyor. USD, EUR, GBP, CHF, JPY, AUD, CAD, NOK, SEK, DKK, RUB, SAR, KWD, AED ve QAR para birimlerinde ve Altın (XAU), Gümüş (XAG) ve Platin (XPT) kıymetli maden birimlerinde alım-satım işlemleri TL, dolar ve avro karşılığında gerçekleştirilebiliyor.

Tamamen ücretsiz olan EmlakFX için Emlak Katılım herhangi bir ek masraf veya komisyon almıyor. EmlakFX platformunu kullanmak isteyen müşterilerin Emlak Katılım şubelerinden başvurularını yapmaları gerekiyor. EmlakFX'te işlemler resmi iş günlerinde, Emlak Katılım Bankası'nın mesai saatleri içerisinde gerçekleştiriliyor. İlerleyen dönemlerde işlem süresinin genişletilmesi hedefleniyor.

İşlemlerin sadece müşterilerin ticari faaliyetler gereksinimiyle gerçekleştirilmesine, spekülatif amaçlı işlem gerçekleştirilmemesine dikkat ediliyor ve katılım bankacılığı ilkelerine uygun olmasına özen gösteriliyor.