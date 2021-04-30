Emlak Katılım ve Türkiye Sigorta iş birliği ile "Bina Tamamlama Sigortası"

Türkiye Emlak Katılım Bankası, hem inşaat firmalarını hem konut sahibi olacakları korumak adına Türkiye Sigorta iş birliği ile Bina Tamamlama Sigortası ürününü hizmete sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Bina Tamamlama Sigortası inşaatların tamamlanmaması nedeni ile oluşacak mağduriyetleri önleyerek, tüketicilerin ödemelerini teminat altına alarak inşaat sektörünün güvenli ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak.

Türkiye'nin önemli bir deprem kuşağında olmasından dolayı riskli yapıların acil dönüşümünün hızlıca gerçekleşmesi için gereken desteği en azami düzeyde sağlamaya çalışan Emlak Katılım, bu dönüşüm sürecinde hem inşaat firmalarını hem de konut sahibi olacakları korumak adına Türkiye Sigorta ile bir iş birliği yaptı.

"Bina Tamamlama Sigortası" olarak adlandırılan yeni ürünüyle banka, ön ödemeli konut veya kentsel dönüşüm projelerinde tüketicilerin yapmış oldukları ödemeleri teminat altına almayı hedefliyor. Hizmet kapsamında inşaat müteahhidinin sorumluluklarını yerine getiremediği zaman sigorta devreye girerek, şirketi konut projesini tamamlama veya o güne kadar yapılan tüm ödemeleri konut alıcısına geri ödeyebilme imkanı sağlayacak. Katılım bankalarında kullanım alanı olacak ürün, küçük, bireysel ve nitelikli yatırımcıların finansal güvenliğini sağlayarak, yatırım ortamının iyileştirilmesinde de hayati bir rol oynayacak.

"Tüm paydaşlara güven sağlayacak bir ürün"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, şunları kaydetti:

"Emlak Katılım olarak ülkemizin ve vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak ürünleri sunmaya ve geliştirmeye devam ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Kentsel Dönüşüm Seferberliği projesine paralel olarak ülkemizde birinci öncelikli konular arasında yer alan depremlerde, en az kayıp ve hasar için yapılan acil dönüşüme katkı sağlayacak önemli bir ürünü hizmete sunuyoruz.

Bina Tamamlama Sigortası ürünümüz üzerinde uzun zamandır çalıştığımız hem inşaat şirketlerimize hem de alıcıya büyük fayda ve güven sağlayacak bir ürün. Bina Tamamlama Sigortası hem inşaat firmalarını hem konut sahibi olacakları koruyan bir sigorta ürünüdür. Bu ürünle, inşaat firmaları yasal sorumlulukları olan bir teminata, banka finansmanı tüketmeden ve teminat mektubu almadan ulaşabiliyorken tüketicilerin de ödemeleri teminat altına alınmış oluyor."