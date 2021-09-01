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Emlak Katılım yeni şubesini Sefaköy'de hizmete sundu - Son Dakika

Emlak Katılım yeni şubesini Sefaköy'de hizmete sundu

01.09.2021 12:39
Emlak Katılım yeni şubesini Sefaköy'de hizmete sundu, System.String[]

Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, "Bugün aktif olarak faaliyete başlayan Sefaköy noktamızla İstanbul'da 31, Türkiye'de ise 68 şubeye ulaştık." ifadelerini kullandı.

Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, "Bugün aktif olarak faaliyete başlayan Sefaköy noktamızla İstanbul'da 31, Türkiye'de ise 68 şubeye ulaştık." ifadelerini kullandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım, şube ağını hızla genişletmeye devam ediyor. 2019 Mart ayında faaliyete geçen ve yılı 11 şube ile tamamlayan Emlak Katılım, 2020 yılında şubeleşmeye hız vererek yılsonu şube sayısını 50'ye taşıdı.

Bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanında şubeleşme çalışmalarını hız kesmeden sürdüren banka, açılışını yaptığı yeni şubesiyle hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Sefaköy şubesini hizmete açan Emlak Katılım, bu adımla İstanbul'da 31, Türkiye genelinde ise 68 şubeye ulaştı.

Emlak Katılım İstanbul'daki 31'inci şubesiyle bölgedeki müşterilerinin farklılaşan finansal ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefliyor.

Gayrimenkul sektörünü destekleyici projeler üretiyor

Emlak Katılım'ın gayrimenkul sektöründe piyasa yapıcı kurum olmak, kentsel dönüşümün tüm türlerine finansal çözümler sunmak ve sektörün gelişimini desteklemek üzere ortaya koyduğu ürünlerden biri olan Tapu Güvenilir Hesap, gayrimenkul devir işlemlerinin sorunsuz gerçekleşmesini sağlıyor. Emlak Katılım, bir ilke imza atarak hizmete sunduğu bu uygulama ile gayrimenkul alım-satım işlemlerinde alıcıya ve satıcıya bir güvence ve kolaylık sunuyor.

Riskli yapıların acil dönüşümünün de hızlıca gerçekleşmesi için Emlak Katılım, Güçlendirme, Yerinde Birebir Dönüşüm (Emsal Artışı Olmayan), Yerinde Dönüşüm (Emsal Artışı Olan) ve Alansal Dönüşüm olmak üzere tasarladığı 4 iş modelli Kentsel Dönüşüm Finansman Çözümleri ile bu konuya gereken desteği en azami düzeyde sağlamaya gayret ediyor.

İnşaatların tamamlanmaması nedeni ile oluşacak mağduriyetleri önlemek adına geliştirdiği bir diğer ürün olan Bina Tamamlama Sigortası ile ön ödemeli konut veya kentsel dönüşüm projelerinde tüketicilerin yapmış oldukları ödemeleri teminat altına alarak inşaat sektörünün güvenli ve sürdürülebilir büyümesine önemli katkı sağlamayı hedefliyor.

Bunların yanı sıra Birlikte Konut Finansmanı, Yeni Evini Bekletmeyen Finansman gibi ev alacaklara kolaylık sağlayıcı çözümler de sunmaya devam ediyor.

Dijitalleşmeyi odağına alıyor

Gerek bireysel gerekse kurumsal müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak üzere dijitalleşmeyi odağına alarak yenilikçi çözümler üretmeye devam eden Emlak Katılım geçen yıl hizmete sunduğu CepPOS uygulamasını bu yıl IDC Finans Teknoloji ödülüyle taçlandırdı.

Dijital dönüşümde KOBİ'lerin yanında olan Emlak Katılım, Tsoft iş birliğiyle de e-ticarete adım atarak işlerini büyütmek isteyen müşterilerinin avantajlı fiyat ve oranlarla dijital mağazacılık alanına girmelerine destek oluyor.

Farklılaşan müşteri ihtiyaçlarına yeni ürün ve hizmetlerle yanıt vermeye devam eden Emlak Katılım, Vadeli İhracat Finansmanı ürünü ile ihracatçı müşterilerimize de vadesi gelmeden alacaklarını temin edecekleri bir yapı oluştururken, Avalli İhracat Finansmanı ile işlem vadesini beklemeden firma limiti veya teminat gerektirmeden alacakların tahsil edilebileceği komisyonsuz finansman desteğini sunuyor.

Sürdürülebilir ve çevreye duyarlı projeleri destekliyor

Stratejik öncelikleri arasında yer alan çevre temalı projelerin desteklenmesi konusunda, yenilenebilir enerji alanında yapılan ortaklıklarla sağlanan finansal çözümleriyle yeşil yatırım projelerini destekleyerek, yeşil kira sertifikası ihracı ile fon kaynaklarına erişerek sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak adımlar atan Emlak Katılım, bu doğrultuda yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak isteyen müşterilerine, Smart Energy ile yaptığı leasing anlaşması sayesinde uygun kar oranlarıyla yüzde 100 leasing finansmanı imkanını sunuyor.

Solar Çatı ile Çatı Güneş Enerjisi Santrali (Çatı GES) alanında yaptığı iş birliği çerçevesinde bireysel mesken çatı üstü güneş enerjisi sistemi kurulumuna yönelik finansman desteği sağlıyor.

16 döviz birimi dahilinde döviz alım-satımı yapılabiliyor

Kıymetli maden ve döviz alım satımında önemli bankalardan biri olmayı hedefleyen Emlak Katılım, müşterilerine avantajlı kurlarla hizmet ayrıcalığı sağlamak için çalışmalarına hızla devam ediyor.

Emlak Katılım müşterileri döviz alım-satım işlemlerini, talimatlarını Türk lirası ve 16 döviz birimi dahilinde yapabiliyorken, hesaplar arası altın, gümüş ve platin gibi kıymetli maden alım ve satış işlemlerini de kolaylıkla gerçekleştirilebiliyorlar. Müşteriler, Türk lirası karşılığında kıymetli maden alım ve satım işlemleri yapılabildiği gibi, dolar ve avro karşılığında da kıymetli maden alım satım işlemleri de yapılabiliyorlar.

"Hizmet portföyümüz genişliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, yeni şube ile sektöre ve ülkenin ekonomisine katkı sağlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti.

Katılım bankacılığı ilkeleriyle yeniden faaliyetlere başlamalarının ardından, doğru adımlar atarak kısa sürede gerek şubeleşme gerekse finansal yapı anlamında güçlendiklerini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bir önceki ilk yarıyıl verilerine oranla toplanan fonlarımız yüzde 104 artış ile 18,2 milyar TL olurken, kullandırılan fon tutarımız ise yüzde 78 artış ile 14,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bankamız 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla 24,3 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşmıştır. Şubelerimiz ülkemizin dört bir yanına götürdüğümüz hizmet noktaları olmakla birlikte, yerel ekonomiye ve istihdama katkı sağlayan birer araç niteliğindedir. İstanbul'da hayata geçirdiğimiz yeni şubemiz ile bu amaç için önemli bir adım daha atmış olduk. Hizmet portföyümüz genişliyor. Hizmet ağımız büyüyor. Bugün aktif olarak faaliyete başlayan Sefaköy noktamızla İstanbul'da 31, Türkiye'de ise 68 şubeye ulaştık."

İstanbul, Türkiye, Döviz, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Emlak Katılım yeni şubesini Sefaköy'de hizmete sundu - Son Dakika Ekonomi


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