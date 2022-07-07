Emlak Katılım, yeni ürünü KAD-SİS ile altın tasarrufuna alternatif sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Emlak Katılım, yeni ürünü KAD-SİS ile altın tasarrufuna alternatif sunuyor

07.07.2022 13:16
Emlak Katılım, yeni ürünü KAD-SİS ile altın tasarrufuna alternatif sunuyor

Emlak Katılım, yastıkaltı altınları ekonomiye kazandırmak için, KAD-SİS (Kuyumcu Altın Değerleme) sistemiyle ürün çeşitliliğini artırarak müşterilerine alternatif yatırım aracı sunuyor.

Emlak Katılım, yastıkaltı altınları ekonomiye kazandırmak için, KAD-SİS (Kuyumcu Altın Değerleme) sistemiyle ürün çeşitliliğini artırarak müşterilerine alternatif yatırım aracı sunuyor.

Emlak Katılım açıklamasına göre, banka, farklılaşan müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için KAD-SİS sistemini hayata geçiriyor. Banka bu finansal ürünü ile yurtiçi altın tasarrufuna yönelik önemli bir adım atmış oluyor.

Fiziki altınlar 24 ayar gram cinsinden hesaba aktarılıyor

KAD-SİS, Emlak Katılım müşterilerinin ellerinde bulundurduğu altınları sisteme dahil seçkin kuyumcular aracılığı ile haftanın her günü banka hesaplarına kolayca ve güvenle aktarmasını sağlayan bir sistem olarak öne çıkıyor. Banka müşterileri yastık altındaki fiziki altınlarını (gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, bilezik, yüzük, kolye vb. 14,18 ve 22 ayarda olan çeşitli saflık derecesindeki ziynet) banka hesaplarına yatırmak için, belirli bir günde belirli bir banka şubesinde altın kabul günü olmasını beklemeden, sisteme dahil seçkin kuyumculara, en yakın Altın Değerleme Noktasına (ADN) giderek, altınlarının güvenli bir şekilde değerlemesini yaptırabiliyor.

Anında sistem içerisindeki banka hesaplarına 24 ayar karşılığı gram cinsinden hiçbir masraf ödemeden aktarabiliyor ve Emlak Katılım Mobil ve Internet Bankacılığı üzerinden altın bakiyelerini görüntüleyebiliyorlar.

"Yastık altı altınları ekonomiye kazandırıyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, KAD-SİS projesi ile hurda altın toplama hızının artırılması, daha geniş kitlelere ulaşılması ve yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılmasını amaçladıklarını bildirdi.

Bayraktar, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde İstanbul Altın Rafinerisi'nin anlaşmalı kuyumcuları aracılığı ile hafta sonu da dahil fiziki altın toplama faaliyeti gerçekleştiriliyor. Müşterilerimiz bu sayede altın günlerini beklemeden diledikleri zaman anlaşmalı kuyumcular aracılığı ile altınlarının değerlemesini yaptırabiliyor. Sahip oldukları altınların gram altın karşılıklarını anında bankamızdaki altın cari hesaplarına aktarabiliyor. Bu sistemle fon toplama ürünlerinde çeşitlilik sağlamayı ve yastık altı altınları ekonomimize kazandırmayı hedefliyoruz. Önemli bir alternatif yatırım olanağı sunan yeni ürünümüz çalınma ve kaybolma gibi risklerden müşterileri koruyor."

7 adımda KAD-SİS sistemi

Açıklamaya göre, KAD-SİS ile işlem yapabilmesi için bankada Altın cari hesabın olması gerekiyor. Bankadaki Altın cari hesaba gram olarak 995/1000 saflıkta 24 ayar olarak transferi gerçekleştiriliyor. Hesaptaki altınlar beş iş günü bloke süresi sonrasında Altın Katılma Hesabı olarak değerlendirilebileceği gibi Türk lirasına da çevrilebiliyor.

Altın Değerleme Noktasında (ADN) yapılacak işlemlerin iptal edilmesi mümkün olmadığı için öncelikle Bilgilendirme Formunu okunması gerekiyor. Daha sonra TCKN'nin ADN yetkilisi ile paylaşılmasıyla işlemler başlıyor.

Altın toplama günlerini beklemeden Altın Toplama Noktalarından (ADN) hesaba altın yatırabilme imkanı sağlanıyor. Hafta sonları Altın Değerleme Noktaları- ADN aracılığı ile yapılan altın yatırma işlemleri gram olarak anında banka hesaplarında görüntüleniyor.

Altın hesapları, gerçek kişiler için 200 bin TL'ye kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi sunuyor.

KAD-SİS Sisteminin özellikleri ise Çalınma veya kaybolma riski olmadan altın yatırımı yapma imkanı, kiralık kasa vb. saklama masraflarını ödememek, ücretsiz değerleme hizmeti ve hesap işletim ücreti olmadan hesapta saklama imkanı, müşteriler için alternatif yatırım olanağı sağlamak, banka üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde alım-satım ve birikim imkanı ve Banka şube altın günlerini beklemeden hesaba altın yatırabilme fırsatı" şeklinde açıklandı.

YORUMLAR
500
Son dakika: Eşini öldürüp, parasıyla deodorant satın almış Son dakika: Eşini öldürüp, parasıyla deodorant satın almış Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Kaynak: AA

Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emlak Katılım, yeni ürünü KAD-SİS ile altın tasarrufuna alternatif sunuyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:10 Oyuncu Ersin Korkut, Survivor All Star'a neden katılmadığını anlattı: 2 kez görüştüm ama Acun Ilıcalı ile anlaşamadım
12:48 Kürsüye çıkan vatandaşların hikayesi sahte mi? İYİ Parti'li Ağıralioğlu'nun eleştirisi, Akşener'i sinirlendirecek
12:35 Galatasaray'ın anlaştığı Sergio Oliveira'nın İstanbul'a geliş tarihi netleşti!
12:17 Brad Pitt zor durumda! İşte yüz körlüğü hastalığı hakkında merak edilenler...
12:15 İsveç'te skandal hareket! Başbakan, milletvekillerinin PKK bayrağı ile poz vermesine çok sinirlendi
12:00 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, Ümraniye Belediye Başkanı için dikkat çeken sözler: İnşallah başına bir şey gelmez
12:00 Böyle istedi Berlusconi! Transfer edilecek futbolcular sakalsız olacak ve küpe takmayacak
11:54 Gaziantep Valisi Gül, öldürülen doktor Ekrem Karakaya hakkındaki paylaşımıyla infial yarattı! "Bu olay sağlık terörüdür" diyerek eleştirildi
11:34 Seçim kampanyası için yaptığı twerk dansı tepki çekti! ABD'li senatör topun ağzında
11:19 İngiltere'de deprem! Başbakan Boris Johnson görevi bırakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 13:22:23. #1.11#
SON DAKİKA: Emlak Katılım, yeni ürünü KAD-SİS ile altın tasarrufuna alternatif sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement