Emlak Konut, Florya ve Riva projelerini feshetti
19 dakika önce
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile 2016 yılında imzalanan protokolleri feshettiğini duyurdu.
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Galatasaray Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneği ile 2016 yılında imzalanan protokolleri feshettiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:51
Türklerin Karadağ'daki konut yatırımı 3 yılda 22 kat arttı Galatasaray'a Emlak Konut şoku! 350 milyon ödenmezse arsalar gidecek Hurdacıyken bulduğu tarihi eserlerle antikacı oldu Ölümsüzlük meyvesi hünnabın faydaları saymakla bitmiyor