Son Dakika Haberleri: Emlak Konut, Florya ve Riva projelerini feshetti
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Emlak Konut, Florya ve Riva projelerini feshetti

19 dakika önce

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile 2016 yılında imzalanan protokolleri feshettiğini duyurdu.

Emlak Konut, Florya ve Riva projelerini feshetti, System.String[]

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Galatasaray Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneği ile 2016 yılında imzalanan protokolleri feshettiğini duyurdu.

Galatasaray Spor Kulübü, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:51 
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