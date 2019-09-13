Emlak Konut, Galatasaray ile 2016'da imzalanan Riva - Florya protokollerinin iptal sürecine...
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Emlak Konut, Galatasaray ile 2016'da imzalanan Riva - Florya protokollerinin iptal sürecine başlandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:38 Kaynak: İHA
Emlak Konut, Galatasaray ile 2016'da imzalanan Riva - Florya protokollerinin iptal sürecine başlandığını açıkladı. - İSTANBUL
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