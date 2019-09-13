Emlak Konut: Galatasaray ile 2016 yılında imzalanan protokollerin feshi süreci başlatılmıştır"

Emlak Konut GYO, 2016 yılında Galatasaray ile yaptığı Riva ve Florya projelerinin feshi sürecinin başlatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:

"Galatasaray Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Florya Mahallesinde kain taşınmaz üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokollerin feshi süreci başlatılmıştır."

(İHA)