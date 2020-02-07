Emlak Konut GYO, 550 milyon TL kredi kullandı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Emlak Konut GYO), 5 yıl vadeli 250 milyon TL ve 2 yıl vadeli 300 milyon TL refinansman amaçlı toplam 550 milyon TL kredi kullandığını duyurdu.

Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Şirketimiz tarafından 5 yıl vadeli 250 milyon TL ve 2 yıl vadeli 300 milyon TL refinansman amaçlı olmak üzere toplam 550 milyon TL kredi kullanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.