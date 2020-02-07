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Emlak Konut GYO, 550 milyon TL kredi kullandı
6 saat önce
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Emlak Konut GYO), 5 yıl vadeli 250 milyon TL ve 2 yıl vadeli 300 milyon TL refinansman amaçlı toplam 550 milyon TL kredi kullandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:30 Kaynak: AA
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Emlak Konut GYO), 5 yıl vadeli 250 milyon TL ve 2 yıl vadeli 300 milyon TL refinansman amaçlı toplam 550 milyon TL kredi kullandığını duyurdu.
Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Şirketimiz tarafından 5 yıl vadeli 250 milyon TL ve 2 yıl vadeli 300 milyon TL refinansman amaçlı olmak üzere toplam 550 milyon TL kredi kullanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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