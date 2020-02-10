Emlak Konut GYO'dan "Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" sözleşmesi açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emlak Konut GYO'dan 'Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi' sözleşmesi açıklaması - Son Dakika

Emlak Konut GYO'dan "Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" sözleşmesi açıklaması

6 saat önce

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), İstanbul Başakşehir Kayabaşı 7. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesini Yüklenici Fuzul Yapı İnş. Paz. AŞ & Fuzul Gayrimenkul Yatırım AŞ İş Ortaklığı ile imzaladı.

Emlak Konut GYO'dan

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), İstanbul Başakşehir Kayabaşı 7. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesini Yüklenici Fuzul Yapı İnş. Paz. AŞ & Fuzul Gayrimenkul Yatırım AŞ İş Ortaklığı ile imzaladı.

Emlak Konut GYO tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "İhalesinin 2. oturumu 7 Kasım 2019 tarihinde yapılmış olan İstanbul Başakşehir Kayabaşı 7. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Fuzul Yapı İnş. Paz. AŞ & Fuzul Gayrimenkul Yatırım AŞ İş Ortaklığı ile 7 Şubat 2020 tarihinde imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ihalenin arsa satışı karşılığı satış toplam gelirinin 800 milyon TL, arsa satışı karşılığı şirket payı gelir oranının yüzde 32, asgari arsa satışı karşılığı şirket payı toplam gelirinin 256 milyon TL olduğu belirtildi.

Başakşehir, Kayabaşı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:26 Kaynak: AA
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