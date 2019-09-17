Emlak Konut'tan 4,74 milyar liralık satın alma
44 dakika önce
Emlak Konut, Yalı Ataköy Projesi B2 Blok 22 No'lu apart üniteyi 4,74 milyar TL bedel üzerinden TOKİ'den satın aldı.
Emlak Konut, Yalı Ataköy Projesi B2 Blok 22 No'lu apart üniteyi 4,74 milyar TL bedel üzerinden TOKİ'den satın aldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:35
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