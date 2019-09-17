Son Dakika Haberleri: Emlak Konut'tan 4,74 milyar liralık satın alma
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Emlak Konut'tan 4,74 milyar liralık satın alma

44 dakika önce

Emlak Konut, Yalı Ataköy Projesi B2 Blok 22 No'lu apart üniteyi 4,74 milyar TL bedel üzerinden TOKİ'den satın aldı.

Emlak Konut'tan 4,74 milyar liralık satın alma, System.String[]

Emlak Konut, Yalı Ataköy Projesi B2 Blok 22 No'lu apart üniteyi 4,74 milyar TL bedel üzerinden TOKİ'den satın aldı.

Ataköy, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:35 
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