Son Dakika Haberleri: Emlak Konut’tan 5 milyon liralık anlamlı bağış
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Emlak Konut’tan 5 milyon liralık anlamlı bağış

1 saat önce

Geçen yıl 20 milyon liralık bağış yapan Emlak Konut, Karadeniz'in en büyük camilerinden birine önemli bir destekte bulundu.

Emlak Konut’tan 5 milyon liralık anlamlı bağış, System.String[]

Geçen yıl 20 milyon liralık bağış yapan Emlak Konut, Karadeniz'in en büyük camilerinden birine önemli bir destekte bulundu.

Karadeniz, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:40 
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