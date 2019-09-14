Emlak Konut’tan 5 milyon liralık anlamlı bağış
1 saat önce
Geçen yıl 20 milyon liralık bağış yapan Emlak Konut, Karadeniz'in en büyük camilerinden birine önemli bir destekte bulundu.
Geçen yıl 20 milyon liralık bağış yapan Emlak Konut, Karadeniz'in en büyük camilerinden birine önemli bir destekte bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:40
Balıkçılar 20 yılın en verimsiz başlangıcını yaşıyor! Sezon Kasım-Aralık aylarında bitebilir İtalya nüfusu azalan köylere yerleşip iş kuranlara 25 bin euro teşvik verecek Miami Heat'e cinsel içerikli film sitesinden sponsorluk teklifi! Bu sene palamut az çıkınca fiyatı 7'ye katlandı