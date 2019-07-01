Son Dakika Haberleri: Emlak Konut'tan borçlanma aracı ihracı
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Emlak Konut'tan borçlanma aracı ihracı

11 dakika önce

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 100 milyon TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracı gerçekleştirdi.

Emlak Konut'tan borçlanma aracı ihracı, System.String[]
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 100 milyon TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracı gerçekleştirdi.
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "2 milyar TL ihraç tavanı dahilinde 24.09.2019 vade sonu tarihli 100 milyon nominal tutarda borçlanma aracı ihracı gerçekleşmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 07:51 Kaynak: AA
gayrimenkul, emlak konut, yatırım, tl, Ekonomi
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