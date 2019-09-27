Son Dakika Haberleri: Emlak konut'tan galatasaray açıklaması
Son Dakika Spor Haber

Emlak konut'tan galatasaray açıklaması

1 saat önce

Emlak Konut, Galatasaray Kulübü ile imzalanan Florya ve Riva Protokollerini feshettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Emlak konut'tan galatasaray açıklaması, System.String[]

Emlak Konut, Galatasaray Kulübü ile imzalanan Florya ve Riva Protokollerini feshettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Emlak Konut'tan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Galatasaray Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Şenlik Mahallesinde kain taşınmaz (Florya) üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokoller fesih edilmiştir."

Galatasaray, Riva, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'a Emlak Konut şoku! 350 milyon ödenmezse arsalar gidecek
Galatasaray taraftarının derbi kararı! Özel koreografi yok Tahkim Kurulu, Ali Koç'un cezasını kaldırdı! Derbiyi statta izleyecek Ali Koç'tan Galatasaray derbisi için tarihi karar! Taraftarla izleyecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 16:33:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emlak konut'tan galatasaray açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]