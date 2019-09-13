Son Dakika Haberleri: Emlak Konut'tan Galatasaray açıklaması! Riva-Florya protokolleri feshediliyor...
Son Dakika Spor Haber

Emlak Konut'tan Galatasaray açıklaması! Riva-Florya protokolleri feshediliyor...

2 saat önce

Emlak Konut, "Galatasaray ile 2016'da imzaladığımız Riva - Florya protokollerinin feshi süreci başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

Emlak Konut'tan Galatasaray açıklaması! Riva-Florya protokolleri feshediliyor..., System.String[]

Emlak Konut, "Galatasaray ile 2016'da imzaladığımız Riva - Florya protokollerinin feshi süreci başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.


G.Saray'ın kamp ve antrenman tesislerinin bulunduğu Florya arsası Emlak Konut'a bu güne kadar teslim edilmedi.


29 Haziran 2016'da yapılan anlaşma gereği Florya ve Beykoz Riva'da yer alan arsalara proje yapılması planlanıyordu.


Sarı-kırmızılı kulüp 63 bin 230 metrekarelik arazide gerçekleştirilecek Florya projesinden taahhüt edilen 832 milyon 500 bin TL'nin yüzde 28,57'si (237 milyon 845 bin TL), Riva projesinden ise 952 milyon TL'nin %80'ini (761 milyon 600 bin TL) kazanacaktı.


Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz gün yapılan Divan Kurulu toplantısında Riva ve Florya projeleri hakkında üyelere bu açıklamaları yapmıştı...


Galatasaray, Riva, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emlak Konut, Galatasaray ile yollarını ayırıyor! Resmi açıklama geldi
Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a büyük fark! Bursaspor-Fenerbahçe maçına damga vurmuştu! The Sun'da haber oldu Fikret Orman: Abdullah Avcı'ya güveniyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 13:10:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emlak Konut'tan Galatasaray açıklaması! Riva-Florya protokolleri feshediliyor...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]