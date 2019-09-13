Emlak Konut'tan Galatasaray açıklaması! Riva-Florya protokolleri feshediliyor...

Emlak Konut, "Galatasaray ile 2016'da imzaladığımız Riva - Florya protokollerinin feshi süreci başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.



G.Saray'ın kamp ve antrenman tesislerinin bulunduğu Florya arsası Emlak Konut'a bu güne kadar teslim edilmedi.



29 Haziran 2016'da yapılan anlaşma gereği Florya ve Beykoz Riva'da yer alan arsalara proje yapılması planlanıyordu.



Sarı-kırmızılı kulüp 63 bin 230 metrekarelik arazide gerçekleştirilecek Florya projesinden taahhüt edilen 832 milyon 500 bin TL'nin yüzde 28,57'si (237 milyon 845 bin TL), Riva projesinden ise 952 milyon TL'nin %80'ini (761 milyon 600 bin TL) kazanacaktı.



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz gün yapılan Divan Kurulu toplantısında Riva ve Florya projeleri hakkında üyelere bu açıklamaları yapmıştı...



