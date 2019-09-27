Son Dakika Haberleri: Emlak Konut'tan Riva ve Florya için fesih açıklaması
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Emlak Konut'tan Riva ve Florya için fesih açıklaması

1 saat önce

Emlak Konut GYO, Galatasaray'ın Riva ve Florya arazileri için 2016 yılında imzalanan protokollerin fesih edildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Emlak Konut'tan Riva ve Florya için fesih açıklaması, System.String[]

Emlak Konut GYO, Galatasaray'ın Riva ve Florya arazileri için 2016 yılında imzalanan protokollerin fesih edildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Şenlik Mahallesinde kain taşınmaz (Florya) üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokoller fesih edilmiştir" ifadelerini kullanıldı.

(İHA)

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Riva, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:00 Kaynak: İHA
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