Emlak Konut'tan Riva ve Florya için fesih açıklaması
1 saat önce
Emlak Konut GYO, Galatasaray'ın Riva ve Florya arazileri için 2016 yılında imzalanan protokollerin fesih edildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:00 Kaynak: İHA
Emlak Konut GYO, Galatasaray'ın Riva ve Florya arazileri için 2016 yılında imzalanan protokollerin fesih edildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Şenlik Mahallesinde kain taşınmaz (Florya) üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokoller fesih edilmiştir" ifadelerini kullanıldı.
(İHA)
Galatasaray'a Emlak Konut şoku! 350 milyon ödenmezse arsalar gidecek Müşterilerine 10 GB internet hediye eden Türk Telekom, Twitter'da yeniden trend oldu Son dakika: İBB binasında hareketlilik! İmamoğlu'yla görüşmek isteyen kişi binanın arka bölümünden tırmanarak içeri girdi İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD tüm yaptırımların kaldırılmasını teklif etti