Emlak Konut'tan Yeni Kampanya: 'Hoş Geldin Evim'!

19.02.2026 13:37
Emlak Konut, yeni bir kampanya başlattı. 'Hoş Geldin Evim' adlı kampanya ile 3 farklı ödeme modeli sunuluyor. Bu kampanya, ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Emlak Konut'un bu hamlesi, sektördeki hareketliliği artırmayı hedefliyor.

Emlak Konut GYO, 2026 yılına özel 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'nı hayata geçirdi. 19 Şubat-18 Mart tarihleri arasında geçerli olan faizsiz kampanya kapsamında; üç farklı ödeme modeli sunuluyor. İşte kampanyanın detayları...

Emlak Konut GYO, ev sahibi olma hayalini kuranlar için 2026 yılına özel hayata geçirdiği "Hoş Geldin Evim Kampanyası"nı duyurdu. Üç farklı finansman modelinin sunulduğu kampanya kapsamında, Emlak Konut'un yatırım değeri yüksek ve birbirinden prestijli 24 projesinde yer alan konutlar ve ticari üniteler satışa sunuldu.

Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve satış ofisleri Ramazan ayı boyunca mesai saatlerinin yanı sıra iftardan sonra da açık olacak. Belirlenen takvim doğrultusunda yürütülecek satış süreciyle hem oturum hem de yatırım amaçlı konut almak isteyen vatandaşlara önemli avantajlar sağlanıyor. Sınırlı süre ve sınırlı sayıdaki konut ve ticari üniteler için geçerli olan kampanya, planlı ve erişilebilir bir finansman yapısıyla ev sahibi olma sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Kampanya 19 Şubat-18 Mart tarihleri arasında geçerli

19 Şubat-18 Mart tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında satış süreci belirlenen takvim doğrultusunda yürütülecek. Kampanyadan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 18 Mart 2026 olarak açıklandı. Kampanya, ödeme planlarında sağlanan esneklikle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara avantajlı finansman modelleri sunuyor.

