Emlak Konut'tan yeni proje: Senfoni Etiler - Son Dakika
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Emlak Konut'tan yeni proje: Senfoni Etiler

Emlak Konut\'tan yeni proje: Senfoni Etiler
09.07.2025 18:29
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Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Etiler'deki Senfoni Etiler projesinin lansmanında projeyi ve şirketin gelecek stratejilerini anlattı. Yatay mimariyle tasarlanan proje, FSM Köprüsü'ne, metroya ve ana ulaşım hatlarına yakınlığıyla dikkat çekiyor. Yılmaz, "Senfoni Etiler, yaşam kalitesini artıran, kentle uyumlu ve sürdürülebilir şehircilik anlayışımızın bir yansımasıdır" dedi.

Emlak Konut GYO'nun İstanbul'un merkezi Beşiktaş Etiler'de hayata geçirdiği Senfoni Etiler Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Projenin lansmanında konuşan Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, projeye ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı ve gayrimenkul sektöründeki güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Senfoni Etiler projesinin lansmanında Yiğit Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit ve Kubba İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Emre Kubba da açıklamalarda bulunarak basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Toplantıda konuşan EKGYO Genel Müdürü Yılmaz, "Bugün burada bir araya gelmemizin iki önemli nedeni var. Senfoni Etiler gibi seçkin ve örnek bir projeyi sizlerle paylaşmak ve Emlak Konut olarak hem sektördeki güncel gelişmeleri hem de üretim vizyonumuzu aktarmak" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONUN YÜZDE 35 SEVİYELERİNE GERİLEMESİ, FİYAT İSTİKRARI AÇISINDAN OLUMLU BİR GÖRÜNÜM SUNUYOR"

Yasir Yılmaz, 2025 yılı itibarıyla Türkiye ekonomisinde istikrarlı büyümenin öne çıktığını belirterek, enflasyondaki düşüşle birlikte faiz oranlarında da aşağı yönlü bir seyir beklendiğini belirtti. Bu süreci stratejik bir bakışla değerlendirdiklerini vurgulayan Yılmaz, "Yatırımcılara güvenli ve planlı fırsatlar sunuyoruz. Haziran ayı itibarıyla yıllık enflasyonun yüzde 35 seviyelerine gerilemesi, fiyat istikrarı açısından olumlu bir görünüm sunuyor. Bu gelişmelerle birlikte faiz oranlarında da aşağı yönlü bir seyir bekleniyor. Emlak Konut olarak biz de bu süreci stratejik bir bakışla izliyor, yatırımcılarımız için fırsatlar üretiyoruz" dedi.

"2025 YILI SONU İTİBARIYLA AKTİF BÜYÜKLÜĞÜMÜZÜ 245 MİLYAR TL'YE ULAŞTI"

2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını vurgulayan Yılmaz, "Yıl boyunca finansal büyüklükler kadar üretim ve satış performansına da odaklandık. 2025 yılı sonu itibarıyla aktif büyüklüğümüzü 245 milyar TL'ye, net kârımızı 12 milyar TL'ye, ön satış gelirlerimizi ise 77 milyar TL seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için hem üretim kapasitesini hem de saha etkinliğini artıracak hamleler planlıyoruz. İlk çeyrekte ulaşılan 3 bin 4 bağımsız bölüm satışıyla yıllık 7 bin 522 hedefinin yüzde 40'ına ulaştı, ikinci çeyrek verileriyle birlikte bu oranın yüzde 50'yi geçmesini öngörüyoruz. Satış başarısının, yatırımcı nezdinde duyulan güvenin açık bir göstergesi. Üretim tarafında ise 29 ihalenin başarıyla sonuçlandırıldı. Yeni arsa alımlarıyla ise toplam portföy 4 milyon metrekareye ulaştı. 2025 hedefimiz yalnızca ekonomik büyüklüklerle sınırlı değil" şeklinde konuştu.

"DEPREM KONUTLARI 2025 SONUNDA TAMAMLANACAK"

"Asrın İnşa ve İhyası" çalışmaları kapsamında deprem bölgesindeki faaliyetlerin aralıksız sürdürdüklerini belirten Yılmaz, "6 Şubat 2023'te yaşadığımız Asrın Felaketi, hepimizin hafızasında silinmez bir iz bıraktı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Bakanımız Murat Kurum'un koordinasyonunda başlatılan bu süreçle birlikte, yaklaşık 12 milyon metrekarelik alanda 83 bin 112 bağımsız bölümün inşasına devam ediyoruz. Bugün itibarıyla yaklaşık 26 bin konutumuzu tamamladık ve teslim sürecini başlattık. Hedefimiz, 2025 yılının sonuna kadar tüm konutları vatandaşlarımıza teslim etmek" dedi. Geleceğe yönelik projelerinin en önemlilerinden birinin de Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi olduğunu dile getiren Yılmaz, "Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi ile yenilikçi girişimlere yatırım yapacağız. 100'ü aşkın girişimi inceledik, 20 girişimi sektörle buluşturduk. Bilgiyi, teknolojiyi ve girişimciliği şehircilik politikalarımızın merkezine alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Projeyi 24 ay gibi kısa bir sürede teslim edeceklerini belirten lansmanında Yiğit Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit, "Sürdürebilir proje yapıyoruz. İki ayrı sosyal tesis yapacağız. Şu anda 30 civarında satışımız var. Faizlerinde düşmesiyle daha da hızlanacaktır. Metrekare fiyatlarımız peşin fiyat olarak 285 bin TL. Emlak Katılımla anlaşmamız var. Toplamda 60 aya kadar hatta 120 aya kadar kredi kullandırabiliyoruz. Toplamda yapacağımız yatırım 10 milyar TL" dedi.

Projelerinin Etiler'in kalbinde olduğunu vurgulayan Kubba İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Emre Kubba, "Projemizde 205 adet mevcut. Akıllı ev sistemleri düşünüldü. Hem çevresel hem de sürdürülebilir bir proje hayaliyle başladık projemize. Projemiz depreme dayanıklı ve deprem konusunda da sürdürülebilir ve yaşanabilir. Enerji konusunda da tüm detaylar düşünülerek yapıldı" diye konuştu.

Yiğit Group, DBH Group ve Kubba İnşaat ortaklığıyla hayata geçirilen proje, 13 bin 500 metrekarelik arsa üzerinde yükseliyor. Yatay mimari anlayışıyla tasarlanan projede, 1+1'den 6+1'e kadar farklı tiplerde 205 konut ve 10 ticari ünite yer alıyor. Akıllı ev sistemleri, yeşil bina kriterlerine uygun altyapısı ve sıfır atık yaklaşımıyla çevreci ve yenilikçi bir yaşam alanı sunuluyor. Toplamda yaklaşık 16 milyar TL gelir beklenen projede, Emlak Konut'un gelir payı 6,4 milyar TL olarak belirlendi.

Ekonomi, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Emlak Emlak Konut'tan yeni proje: Senfoni Etiler - Son Dakika

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