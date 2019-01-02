Emlak Sektörü 2019'Da Yükselişe Geçecek

Döviz kurundaki dalgalanma ve maliyet artışları sektörü nasıl etkiledi? Kısa süreli durgunluk yaşayan emlak sektörünü 2019'da bekleyen gelişmeler neler? Emlak sektörü dijital dönüşümün neresinde? 2018'de 5 büyük ilde satılık konut fiyatları nasıl bir eğilim sergiledi? En çok kazandıran il ve ilçeler hangileri? gibi konularda merak edilen soruları yanıtlayan Hürriyet Emlak Satış Direktörü Çağrı Bozay, 2019'da sektörün yükselişe geçeceğinin altını çizdi. Hürriyet Emlak olarak dijitalleşme çalışmalarına daha da ağırlık vereceklerini vurgulayan Bozay,yurt dışına açılma planları ve gayrimenkul sektörüne daha çok kazandıracak yeni projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

2018 birçok ekonomik değişikliği içinde barındıran bir sene oldu. Serbest piyasa ekonomilerinde sıkça rastlanan kur/faiz dengesindeki değişkenlikler ve konut kredi oranlarının yükselişi emlak sektöründeki alıcıları geçici olarak farklı finansal enstrümanlara yönlendirdi ve bu gelişme Temmuz-Kasım döneminde konut fiyatlarında yüzde 18'e varan gerileme yaşanmasına neden oldu. Ancak yıl içinde yapılan kampanyaların satışları artırdığı görüldü. Geçtiğimiz dönemde, Avrupa'da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız ve Körfez ülkelerindeki yatırımcıların bu kampanyalara olumlu tepki vermelerinin de etkisiyle sektör kısa sürede hareketlenmeye ve Aralık ayı itibariyle yükselişe geçmeye başladı.

2018 geneline bakıldığında, beş büyük ilde satılık emlak fiyatlarında ortalama yüzde 10 yükseliş olduğunu ortaya koyan emlak endeksi verilerine göre, En çok kazandıran illerin başında Amasya (%26), Aydın (%24) ve Edirne (%21) geldi. Endeks verileri, en çok kazandıran ilçelerin ise, İzmir-Menderes (%40), Bursa-İznik (%37) ve Antalya-Aksu (%32) olduğunu açıkladı.